Kourtney Kardashian e Travis Baker, la strana coppia che fa impazzire il web

Il musicista e l'influencer stanno insieme da qualche mese e sui social non perdono occasione per le effusioni bollenti

Della love story tra Kourtney Kardashian e Travis Barker si vociferava da anni. E’ dal 2017 che i due vengono legati insieme, lui è anche comparso spesso nel reality Al passo con i Kardashian. Un’amicizia di lunga data, Travis e Kourtney sono vicini di casa a Calabasas. I figli si frequentano, le amicizie si incrociano e alla fine è sbocciato l’amore.

Lo stile insolito

Nonostante appunto il gossip li volesse insieme da un pezzo, i due hanno ufficializzato la relazione solo a inizio 2021. Da allora sui social c’è stato un crescendo di scatti piccanti e effusioni sbandierate ai quattro venti. I follower apprezzano e si sono già appassionati a questa insolita liaison. Inusuale anche in fatto di look. Se Travis Barker, da vero artista punk, punta su tshirt da skater, pantaloni larghi e giacche in pelle, Kourtney Kardashian non rinuncia agli abiti strizzati, ai pantaloni in paillettes (come quelli di H&M sfoggiati al suo compleanno) e ai tacchi vertiginosi. Due stile contrapposti che però sembrano amalgamarsi bene insieme.

Tra foto hot e fughe romantiche

La Kardashian che bacia Travis con ardore, Travis che la accarezza sul famoso lato B, lei che gli ciuccia un dito infortunato e lui che, con tanto di parolaccia, le scrive quanto la ami: i loro contenuti su Instagram sono infuocati. Barker si è anche fatto tatuare il nome di Kourtney, tra i tanti tattoo che già ricoprono il suo corpo e il tutto è stato ovviamente sbandierato ai quattro venti. Di recente poi Travis Barker e Kourtney Kardashian si sono regalati un’esclusiva fuga romantica nel deserto dello Utah. Tra la sabbia rossa Barker tiene in braccio la Kardashian, strizzandole il sedere. Lei, con addosso un bikini striminzito e un foulard di Alexander McQueen portato sulla testa, si lascia trasportare.

Ma chi è Travis Barker?

Se tutti conoscono Kourtney Kardashian grazie alla forte presenza mediatica di tutta la sua famiglia, da Kim Kardashian alle sorellastre Kylie e Kendall Jenner, lo stesso non si può dire di Travis Barker. In realtà però lui è presente nello showbiz da molto prima della fidanzata. L’artista 45enne è noto ai più per essere stato il batterista del gruppo pop-punk dei Blink-182, che spopolava anche in Italia nei primi anni duemila. Dopo lo scioglimento della band nel 2005, Travis ha intrapreso progetti solisti come musicista e produttore. Divorziato due volte, è padre di Alabama Luella, 15enne già affermata sui social, e di Landon Asher, 18 anni. Adesso Barker sta vivendo una nuova popolarità grazie a Kourtney. I due fanno scintille e chissà che, dato le spiccate doti imprenditoriali di entrambi, non si inventino presto anche qualche remunerativo progetto di lavoro di coppia.

