Lorella Boccia, weekend in tv col pancione

E’ una femmina e nascerà a ottobre. A una settimana dall’annuncio della gravidanza, Lorella Boccia ha svelato, in tv, il sesso del bebè. Un weekend intenso, quello appena trascorso, che l’ha vista ospite a Verissimo ed Amici. La ballerina ha mostrato con orgoglio il pancione, scegliendo outfit di tutto rispetto per vestirlo.

Lorella Boccia a Verissimo

Una Lorella Boccia emozionata e felice, ha ripercorso, insieme a Silvia Toffanin, le tappe della sua storia d’amore con Niccolò Presta, dalla vacanza in Kenia in cui lui le ha chiesto di sposarla, all’annuncio della gravidanza. Un monospalla bordeaux Dolce&Gabbana avvolgeva le forme della neomamma, che non ha rinunciato ai tacchi Casadei.

La Boccia ha rivelato che il marito non avrebbe voluto sposarsi e nemmeno avere figli. “Lorella mi ha salvato la vita”, ha detto Niccolò in una tenerissima lettera alla moglie.

Ad Amici, col cuscino

Un bel cuscino ha accolto Lorella Boccia al serale di Amici. Seduta in prima fila, con un abito nero Stella McCarney dalle maniche ampie, la ballerina è tornata con affetto nel luogo in cui la sua carriera è cominciata.

Ha definito la trasmissione “il posto che offre le grandi opportunità” e ringraziato calorosamente Maria De Filippi: “Tu sei stata la prima a credere in me”. La Boccia ha presentato il suo programma Venus Club, che debutterà su Italia 1 il 6 maggio.

Un po’ di stanchezza e le gambe gonfie non le hanno consentito di fermarsi fino alla fine. Al pubblico però sono bastati quei momenti vissuti con entusiasmo. Lo stesso che la ballerina non smette di mostrare sui social.

