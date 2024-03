Piercing e tatuaggio: la nuova vita di Belen Rodriguez

Sono stati mesi turbolenti quelli passati da Belen Rodriguez. Prima l’addio definitivo a Stefano De Martino, poi il periodo buio della depressione, infine la rottura di gennaio con quello che sembrava essere un grande amore, Elio Lorenzoni. La showgirl sta lentamente tornando alla vita, circondata dall’amore dei figli, Santiago e Luna Marì, e della sua famiglia d’origine. Il cambiamento dell’argentina passa anche dal look: è lei stessa a mostrarci sui social le novità.

Il colpo di… pancia

I viaggi con le amiche, le lezioni di danza mentre i bambini sono a scuola, gli impegni di lavoro: Belen Rodriguez mette al primo posto sé stessa. Imparare a volersi bene è fondamentale e lei, dopo tante delusioni, sta lavorando proprio su questo. Per rendere il cambiamento tangibile anche visivamente, l’argentina ha deciso di… regalarsi un piercing all’ombelico. “Oops I did it again” fa sapere Belen ai follower, postando uno scatto malizioso. La Rodriguez, in piedi allo specchio direttamente dal negozio milanese, mostra il ventre piatto, con il gioiello luccicante appena inserito. I jeans sbottonati e gli slip neri in pizzo fanno il resto in questo gioco di audacia. Non è la prima volta che lei si fa bucare la pancia, l’aveva già fatto anni fa poi, per motivi sconosciuti, aveva preferito rimuovere il bijou.

Le rose sulla caviglia

Non è mai troppo tardi per realizzare un desiderio, grande o piccolo che sia. A 39 anni Belen Rodriguez non solo ha deciso di farsi il piercing all’ombelico ma si è dedicata anche ai tatuaggi. Lei ha diverse opere sul corpo, a partire dalla famosissima e bollente farfallina. Attorno alla caviglia ci sono invece delle sensualissime rose rosse, in un motivo circolare. E’ proprio qui che si è concentrata Belen: nei giorni scorso ha postato uno scatto del suo piede avvolto dalla pellicola trasparente, che si usa per avvolgere i tattoo appena realizzati. Nelle trasparenze si intravede il motivo floreale: che abbia deciso di far ribattere il disegno per renderlo più luminoso?

Focus sui piedi

Restiamo sui piedi, è infatti su questa zona che Belen Rodriguez sembra avere un interesse particolare ultimamente. Appassionata di moda, condivide spesso con i follower le sue scelte di look. Il suo è un mix di top brand, capi vintage e, ovviamente, delle collezioni delle sue tre linee di moda: i bikini di Me-Fui, gli abiti fantasia di Mar de Margaritas e le proposte sporty di Hinnominate. Come tutte le donne Belen ha poi una predilezione per le borse e le scarpe: i selfie sulle calzature del giorno sono spesso maliziosi. La Rodriguez alterna gli stivali (come quelli neri Valentino) alle sneakers, come le Cup Sole 3.0 di Off-White, sfoggiate anche nello studio di piercing: guarda nella gallery i suoi ultimi outfit e il gioiello all’ombelico.

