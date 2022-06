Kylie Jenner “libera i capezzoli”: gli scatti al limite della censura

MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Adatto per questa occasione Pericolosamente sexy Da copiare 6.75 IL NOSTRO GIUDIZIO

Lasciano senza fiato le immagini postate da Kylie Jenner su Instagram. L’influencer mostra un bikini che inganna l’occhio… e che fa battere i cuori. La più piccola delle sorelle Kardashian/Jenner non è nuova agli outfit provocanti, che svelano le famose curve, questa volta però si è superata.

Kylie mostra il seno

Kylie Jenner ha deciso di farsi portavoce di un movimento rivoluzionario femminista oppure, come insinuano alcuni, è solo ostentazione furbescamente mascherata? Sta di fatto che l’imprenditrice ha regalato ai follower degli scatti infuocati dove indossa un malizioso bikini di Jean Paul Gaultier x Lotta Volkova, con dipinti dei capezzoli molto realistici.

E’ “free the nipple”, libera il capezzolo, la frase scelta come testo del post d Kylie Jenner. Ed è proprio questo il legame con la crociata che sostiene il diritto delle donne di mostrare il seno nudo sui social. Sono tantissime infatti le star che nel tempo, con l’hashtag #freethenipple, hanno invitato Instagram, molto rigido su questo tema, a togliere la censura sul topless femminile. “Perché gli uomini possono mostrarsi a petto nudo e le donne no?”, ci si interroga.

In forma dopo il parto

I commenti degli utenti alle foto di Kylie Jenner non si sono fatti attendere, in un mix di approvazione e indignazione. Ho pensato ti avessero hackerato il profilo – E allora liberale veramente! – Che bisogno c’è? – Vuoi solo far vedere il corpo in forma dopo la gravidanza, hanno scritto. Quest’ultima affermazione fa riferimento a quanto dichiarato dalla stessa Kylie. La Jenner ha ammesso di aver preso 27 chili durante la seconda gravidanza e di averne persi quasi 20 dal parto, avvenuto a febbraio. Il suo segreto? Pilates, camminate, cibo sano e tanta pazienza.

La Jenner stuzzica i follower

In queste settimane non sono mancati altri contenuti sexy di Kylie Jenner. Dal costume argento The Attico al body lilla in maglina di Roberta Einer, la star ama farsi ammirare. Impossibile non citare poi l’aderentissimo abito Dolce&Gabbana sfoggiato al matrimonio della sorella Kourtney Kardashian a Portofino (QUI tutti i dettagli). Paladina contro i tabù o esibizionista?

Related Posts