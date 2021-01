Kylie Jenner in incognito sulla neve ma a casa è più sexy che mai

La ricca imprenditrice in vacanza ad Aspen con la sorella Kendall cambia un look (firmato) dietro l'altro

Le donne del clan Kardashian sono famose, troppo famose. Ogni loro passo viene scrutato e paparazzato. Quello che non vediamo ci pensano loro a farcelo sapere attraverso i loro seguitissimi social. Ma, per una volta, hanno deciso di provare a passare inosservate. Ovviamente, complici outfit esuberanti e il fatto che si muovono in blocco, non ci sono riuscite. Kylie Jenner sta trascorrendo la settimana bianca nell’esclusiva località di Aspen, in Colorado. A soli 23 anni Kylie è già ricchissima e non ci pensa affatto a nasconderlo. La star ha noleggiato una lussuosa villa tra i monti, con tanto di piscina coperta. In vacanza con lei ci sono la figlia Stormi, 2 anni, l’ex compagno Travis Scott, l’inseparabile sorella Kendall Jenner e la mamma-manager Kris Jenner.

Sorelle in incognito

Con temperature polari, neve e vento, Kylie Jenner sembrava aver trovato lo stratagemma perfetto per nascondersi dalle folle: imbacuccarsi. Lei che è abituata a costumi striminziti e minidress che schiacciano le forme, ha optato per coprenti tute da sci. Se ci aggiungiamo che, con il covid, pure la bocca viene coperta ecco che Kylie, accompagnata dalla fedele Kendall, era quasi irriconoscibile. Quasi. Perché in America niente sfugge ai fotografi dei vip ed è così che le ragazze sono state immortalate ad ogni attività.

Griffate sulla neve

Vestite di tutto punto nei loro capi di montagna, Kendall e Kylie Jenner cambiano più look al giorno. Il tutto è sempre firmassimo. In fatto di abbigliamento tecnico Moncler e Prada sembrano essere i loro brand preferiti. Piumini voluminosi in nero o in argento, stivali militari, maschere e guanti: nulla è lasciato al caso. L’accessorio più costoso? Lo snowboard di Kendall. Firmato Dior, è in vendita a 6.500 euro. Non manca lo shopping tra gli esclusivi negozi del centro cittadino. Per l’occasione Kylie e Kendall optano per lunghi e caldi cappotti.

E’ a casa però che Kylie Jenner dà il massimo, tornando alle tradizioni californiane: spogliarsi. In ammollo in piscina la provocante influencer costringe il seno in un micro bikini. Swimming into 2021. Nuotando verso il 2021, scrive lei su Instagram. Lusso e pelle esposta. Anno nuovo, abitudine vecchie.

