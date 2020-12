Con sette titoli mondiali all’attivo Lewis Hamilton è il più vincente campione nella storia della Formula 1. Il 35enne inglese però non è famoso solo per i meriti sportivi ma anche per la vita privata. Circondato da ragazze stupende (ha avuto storie con Nicole Scherzinger e Winnie Harlow), è spesso al centro del gossip. Donne e motori a parte, Hamilton ha anche un’altra grandissima passione, quella per la moda.

Se in pista Lewis Hamilton non passa inosservato, lo stesso succede quando cammina per la strada o quando condivide contenuti con i suoi 21 milioni di follower. Il 2020 di Lewis è stato senza dubbio all’insegna dello stile. Top brand, fantasie accese, accessori colorati: Hamilton è estroso e non lo nasconde. Sono tanti gli outfit eccentrici che ha sfoggiato quest’anno. Come dimenticare il completo in denim rosa shocking di Off White indossato all’Autodromo di Imola?

In occasione dell’ultima gara del campionato, che si è svolta ad Abu Dhabi il 13 dicembre, Lewis Hamilton ha fatto un arrivo in grande stile con un completo grafico bianco e nero di Pyer Moss. In testa un cappellino nero di Prada. Il brand italiano è tra i preferiti del pilota che, a novembre in Turchia, ha indossato una camicia a righe con patch del marchio, abbinata a pantaloni blu con applicazioni.

Lewis Hamilton non si limita però solo a comprare vestiti firmati per riempire l’armadio. Il suo spiccato senso dello stile l’ha portato anche a intraprendere una collaborazione con Tommy Hilfiger. Nella collezione TommyXLewis troviamo loghi evidenti, colori accesi ma anche tanto bianco, declinati in felpe, pantaloni, cappotti, boots e cappellini. Tutta la linea è prodotta in modo ecosostenibile, approccio sposato in pieno da Lewis, molto attendo a questo tema. Attivo in ambito di salvaguardia di ambiente e animali, dal 2017 Hamilton adotta una dieta vegana. Sportivo, modaiolo, sensibile, questo Lewis è davvero un campione!

