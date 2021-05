Il mondo del gossip è in fermento oltreoceano, pare che ci sia un ritorno di fiamma tra Kylie Jenner e Travis Scott. In occasione del 29esimo compleanno del rapper, la coppia ha festeggiato fino al mattino in discoteca in Florida. Gli indizi questa volta arrivano dalla stessa Kylie che, periodicamente, si diverte a svelare dettagli della sua vita sentimentale, senza tuttavia lasciare mai trapelare troppo. E’ una relazione fatta di alti e bassi quella dei due, che hanno iniziato a frequentarsi nel 2017. A febbraio del 2018 poi è nata la loro bimba, Stormi, ma da allora Travis e Kylie si sono lasciati e ripresi più volte.

La “strusciata” a Miami

Se solo pochi mesi fa Kylie Jenner aveva dichiarato di essere in ottimi rapporti con il padre della figlia, ammettendo che il loro unico intento è salvaguardare la felicità della piccola, 3 anni. Adesso però pare che la Jenner e Travis Scott abbiano riallacciato anche il rapporto amoroso. I contenuti postati sui social dalla stessa Kylie sono inequivocabili. Nell’esclusiva discoteca LIV di Miami, la coppia ha ballato avvinghiata e l’imprenditrice ha addirittura pubblicato un video malizioso dove struscia il piede (i sandali sono di Gianvito Rossi) addosso al corpo del cantante. Lui, mentre balla, glielo afferra e massaggia. Solo pochi secondi ma tanto è bastato a far partire le indiscrezioni.

Amore di lusso firmato Hermès

I fondi a Kylie non mancano, grazie al business di famiglia e ai remunerativi progetti personali ma la star dei reality non era certo tenuta a volare da Los Angeles con il suo jet privato fino all’altra parte degli Stati Uniti per festeggiare Travis. Lei invece è voluta essere lì e ha documentato il tutto su Instagram. Non sono ovviamente mancate delle polemiche. Con le restrizioni ancora in essere anche in America, gli spostamenti non necessari sono sconsigliati. In più, come si vede in molti dei contenuti, Kylie Jenner e Travis Scott hanno fatto baldoria in un locale affollatissimo dove nessuno indossava le mascherine. Finito il party, Kylie ha postato una foto misteriosa ma, anche qui, abbastanza rivelatrice. Due Birkin di Hermès (modello grande, usato anche da molti uomini in viaggio) in coccodrillo posizionate vicino ai sedili dell’aereo di Kylie. Una per lei e una per Travis? Suona come una velata conferma a chi li vuole di nuovo insieme. Amore di lusso in alta quota.

Related Posts