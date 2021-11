Ai cambiamenti di stile improvvisi e drastici di Arisa i suoi fan ci sono ormai abituati. Dai tempi di Sincerità, degli occhiali dalla montatura spessa e gli abiti da bambolina ne è passata di acqua (e di look) sotto i ponti. Ultimamente sui social la cantante ha tirato fuori una sensualità tutta nuova, sfacciata e aggressiva. I suoi post sono spudorati e bollenti, e il video del suo nuovo singolo “Altalene” conferma la svolta.

Arisa in lingerie bollente

Su Instagram il focus è sul seno. Arisa stuzzica la fantasia dei follower e li seduce con lingerie ad alto tasso erotico e pose ammaliatrici. Il completino di pizzo Agent Provocateur di tulle rosa è un concentrato di seduzione, con quei tulipani rossi ricamati che creano un intrigante vedo-non-vedo. Prima si inquadra dal basso con il décolleté in primo piano, poi allungata sul letto con il seno florido tenuto a bada con la mano. In un altro scatto, le fasce del reggiseno Colette e Sebastian dal gusto fetish le strizzano le forme mentre lei gioca con l’inquadratura e lancia sguardi di fuoco.

Trasparenze provocanti nel video di “Altalene”

Anche nel video di Altalene, l’ultimo singolo uscito, Arisa conferma il gusto per la seduzione spudorata. Le mise provocanti sono tante, come il cappotto Francesco Murano, dagli ampi spacchi laterali di cui la cantante approfitta per regalare scorci sulle gambe e sul lato B. Oppure il lungo abito rosso, semi trasparente sulla parte alta. Ma tra tutti spicca il top nero velato A.C.9 che lascia totalmente visibile il seno nudo, e i capezzoli nascosti solo da due X scintillanti.

Altalene fotografa le contraddizioni di una relazione adulterina, basata sul dominio di un partner sull’altro. Nel video, diretto da Marco Gradara e con Arisa e Vito Coppola come protagonisti, i contrasti che definiscono la relazione fra i due amanti esplodono simbolicamente nell’oscillazione dell’altalena.

Arisa “erotica e romantica”

Il singolo fa parte del disco “Ero Romantica” in uscita il 26 novembre. Un mix tra erotica e romantica, ha rivelato Arisa. Due aggettivi che ben definiscono il suo modo di essere.

Dopo anni passati a vergognarsi del proprio corpo procace, la cantante ha ritrovato una nuova dimensione di sé, più esibizionista e più matura, e sicuramente più sincera.

Un nuovo tassello nell’ideale autoritratto dell’artista, camaleontica e spesso fuori dagli schemi.

