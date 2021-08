Camaleontica Arisa: il taglio drastico dedicato all’estate

Dall'acconciatura retrò del suo primo Sanremo, passando per il lungo riccio di Amici: alla cantante lucana piace cambiare look

Vezzosa, capricciosa e.. camaleontica! Arisa cambia look nuovamente e sui social sfoggia un hairstyle che ha scioccato i follower: un bel taglio drastico rasato.

Dei cambi di look è piena la sua carriera, a cominciare dalla prima apparizione a Sanremo, quando cantò Sincerità con l’aria vintage di una bambolina retrò. Era il 2009, da allora ne sono passate di forbici sopra i suoi capelli!

Non si fa in tempo ad abituarsi al nuovo look, che la cantante cambia nuovamente. E’ questo il bello di Arisa, il non volersi rinchiudere in un unico stile. Mille sfaccettature e una personalità volubile, sempre all’insegna della libertà.

Al contrario di personaggi come Raffaella Carrà, che ha fatto del caschetto biondo la sua firma, o del liscio lunghissimo di Federica Panicucci, sono tante le cantanti cui piace stravolgere il look e sperimentare con la chioma. L’ultima in ordine di tempo è sicuramente Francesca Michielin (GUARDA), ma come dimenticare le evoluzioni di Elodie? Arisa è sicuramente in buona compagnia.

A gennaio di quest’anno la cantante lucana sfoggiava un caschetto corto con frangetta. A febbraio, sul palco dell’Ariston, Arisa si è presentata con una media lunghezza acconciata in vario modo. Ad Amici una bella chioma mossa valorizzava gli outfit più audaci. Nelle prime foto dell’estate i capelli erano davvero lunghi. E così ecco che lei adotta il taglio drastico. Perfetto per il mare, soprattutto con quel sensualissimo bikini giallo….

