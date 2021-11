Paris Hilton: ecco l’album del viaggio di nozze, tra amore e… business

Paris Hilton non fa nulla in sordina. Il suo matrimonio con Carter Reum è durato tre giorni, per un totale di sei cambi d’abito (QUI li trovi tutti), tra lusso e stravaganze. Non era stato da meno l’addio al nubilato a Las Vegas, tra spogliarelli e cene esclusive. Poteva la socialite risparmiarsi per la luna di miele? Ovviamente no.

Il world tour di Paris

Definire “viaggio di nozze” quello di Paris Hilton e Carter Reum è decisamente riduttivo. La coppia ha annunciato di aver iniziato un world tour che durerà settimane. La prima tappa è Bora Bora, nell’Oceano Pacifico. In uno dei video postati dalla Hilton qualche giorno fa, lo sposo esprimeva il desiderio di vedere le luci del nord e di nuotare con le balene. Quello magari verrà nel corso della loro lunga honeymoon, per ora i due si godono il caldo, la sabbia bianca, le acque turchesi, i cocktail tropicali.

Lusso a Bora Bora

“Nel pacifico con il mio amore”, scrive la neo-sposa, che pubblica uno slideshow di immagini da sogno. Sono vari gli outfit scelti per l’occasione da Paris Hilton, tutti molto fantasiosi. Occhiali scuri di Versace e un body di Cynthia Rowley per fare il bagno con le razze. E poi ancora, le passeggiate sul pontile in un candido abito bianco, qualche scatto posato con un bikini leopardato, il pareo ricoperto di foglie e il kimono con le farfalle: Paris non trattiene la gioia per la sua nuova vita da sposata.

Amore e… business

Tutto molto romantico ma anche… remunerativo. Chi conosce Paris Hilton sa che la ricca ereditiera ha il fiuto per gli affari. Lei e Carter saranno anche sperduti su un atollo dall’altra parte del mondo ma non sono certo soli. Con loro c’è la troupe che riprende ogni momento per gli show dell’influencer, che incollano milioni di curiosi ai social e alla tv. Per rendere il tutto più allegro, in vacanza con gli sposi ci sono anche il fratello di Paris, Barron Hilton e la moglie Tessa. Infine, Paris e Carter non dormono certo in un hotel a caso, bensì nella catena della famiglia Hilton, che non perdono occasione per sponsorizzare. Due cuori e una capanna. Sì, ma di lusso. It’s business baby!

Related Posts