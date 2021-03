Lady Gaga gira House of Gucci… ma veste Max Mara

Occhi puntati sul look della pop star, in Italia per le riprese del film dedicato all'omicidio del celebre imprenditore: lei interpreta la "vedova nera" Patrizia Reggiani

MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Per tutte le tasche Da copiare Un voto al colore 8 IL NOSTRO GIUDIZIO

In Italia per le riprese del film House of Gucci, Lady Gaga non è sfuggita all’occhio dei paparazzi. Nel film di Ridley Scott, ispirato all’omicidio di Maurizio Gucci, Miss Germanotta interpreta Patrizia Reggiani, la ex moglie del celebre stilista. A Roma l’hanno immortalata all’uscita da un hotel, poi a Milano è stata fotografata durante i ciack. Dalla Val D’Aosta invece è stata proprio lei a postare una foto dal set insieme al suo collega Adam Driver, accendendo la curiosità dei fan.

Lady Gaga nei panni di Patrizia Reggiani

Capelli castani e look anni 70, Lady Gaga è una perfetta signora Gucci. Nello scatto che ha condiviso su Instagram da Gressoney, sfoggia un’eleganza d’altri tempi. Tutta in nero, con colbacco di pelliccia candida e vistosi gioielli d’oro, abbraccia Adam Driver in tenuta da sci bianca. Successivamente è stata fotografata durante le riprese a Milano, prima con trench tartan e foulard fiorato in testa e poi con uno svolazzante abito a pois. La vera Patrizia Reggiani, tramite il suo avvocato, ha fatto sapere di sentirsi “onorata che a interpretarla sia una attrice del calibro di Lady Gaga, però si aspettava che sarebbe andata a conoscere la donna che interpreta sul set”.

A spasso a Roma in Max Mara

Non solo Gucci per Lady Gaga. La star, soprattutto nel tempo libero, sembra preferire altri brand. Paparazzata a Roma all’uscita da un hotel, la pop star e attrice ha sfoggiato due look strepitosi Max Mara. Il primo vedeva come protagonista un cappotto lungo a vestaglia di cammello, abbinato a scarpe Marni vintage e borsa Celine. Per la seconda uscita ha scelto lo stesso marchio Made in Italy. Sotto il completo candido dalle linee morbide, ha indossato un top nero e attillato per un contrasto perfetto. Borsa borchiata Valentino e mascherina in tinta con la mise, ma il “tocco Gaga” erano le calzature: in vernice nera, hanno tacco di oltre 20 cm e plateau di 10,2 cm.

Firmato Max Mara anche il vestito a pois usato per le riprese a Milano: l’aspetto retrò lo rende perfetto per gli anni 70, ma si tratta di un capo della collezione estiva 2021.

Il film su Maurizio Gucci

Il film House of Gucci è ispirato al libro omonimo di Sara Gay Forden, che racconta l’omicidio di Maurizio Gucci avvenuto nel 1995. La moglie Patrizia Reggiani, poi soprannominata “la vedova nera”, fu accusata e condannata per essere la mandante del delitto. Oltre a Lady Gaga e Adam Driver, nel cast stellare del film compaiono anche Al Pacino (nel ruolo di Aldo Gucci), Jared Leto (Paolo Gucci), Jeremy Irons (Rodolfo Gucci) e Camille Cottin (Paola Franchi). Le riprese sono iniziate a febbraio a Roma, per poi spostarsi a Milano, Firenze e sul Lago di Como. L’uscita del film è prevista per il 24 novembre 2021.

