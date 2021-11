Alla première londinese di "House of Gucci" la Germanotta incanta con il look sexy e teatrale

MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa Un voto al colore Pericolosamente sexy 8.75 IL NOSTRO GIUDIZIO

Per passeggiare per le strade di New York, città dove abita, Lady Gaga indossa abiti couture e accessori di lusso. Poteva dunque non pensare a un outfit da far girar la testa per la prima londinese di House of Gucci? La Germanotta è la protagonista indiscussa della pellicola, dove interpreta Patrizia Reggiani, ex moglie di Maurizio Gucci. Il film, in uscita a dicembre, racconta la storia dell’omicidio del celebre stilista, avvenuto nel 1995.

Gaga svolazzante e trasparente

Se per ammirare i costumi di scena sul grande schermo tocca aspettare ancora qualche settimana (anche se delle anticipazioni le abbiamo già avute), possiamo intanto godere della immagini scattate alla première a Leicester Square. Lady Gaga ha fatto il suo ingresso trionfale con un abito viola svolazzante e trasparente. Il modello, firmato ovviamente Gucci, vanta una gonna con un lungo spacco laterale, un mantello plissettato e maniche gioiello. Sotto si vedevano gli slip bianchi, che la cantante non ha perso occasioni per mostrare volutamente.

Lady Gaga ha completato il suo look teatrale con delle autoreggenti lavorate e dei vertiginosi stivali di Pleaser con dei cristalli applicati sulla zeppa. Ad adornare collo, orecchie e braccia ci hanno pensato le preziose creazioni di Tiffany & Co.

Velluto per Jared, oro per Salma

I capelli biondo platino, il make-up in nuance con il vestito, i movimenti e le espressioni a cui ci ha abituati negli anni: Lady Gaga sul red carpet era in grande forma. L’artista si è anche lasciata andare a un bacio in bocca alla produttrice Giannina Facio.

Al suo fianco c’erano tutti i protagonisti del film. Adam Driver, che interpreta Maurizio Gucci, era impeccabile in un completo blu. Gli altri attori hanno invece puntato sull’esuberanza. Velluto petrolio per Jared Leto, oro per Salma Hayek, entrambi in Gucci. Madalina Ghenea, che ricopre il ruolo di Sophia Loren, ha invece optato per il total black, firmato però Moschino. Sbircia nella gallery Lady Gaga e tutte le star sul tappeto rosso.

