Giro di shopping a Roma per Jimmy Ghione. L’inviato di Striscia la Notizia è stato paparazzato in un negozio di intimo con la fidanzata, l’attrice russa Daria Baykalova. E lui, tra mutande e reggiseni, non ha resistito a fare un siparietto dei suoi, con un manichino.

Complicità tra Jimmy Ghione e Daria

Jimmy Ghione e Daria Baykalova stanno insieme da circa tre anni. Lei, attrice e modella russa, è nota soprattutto per il ruolo di Daria Bertolaso interpretato nella quarta e quinta serie de L’onore e il rispetto. I 19anni anni di differenza d’età non non stati un ostacolo per questa coppia che, come testimoniano le foto, appare molto affiatata. Jimmy ha accompagnato Daria a scegliere dell’intimo nel negozio Sloggi, in centro. Ma mentre la fidanzata visionava i reggiseni da provare, lui si è dedicato… ad un manichino.

Jimmy abbracciato a un manichino

Ispirato da una composizione vista in negozio, con due manichini abbracciati, Jimmy Ghione ha afferrato un mezzo busto in slip e maglietta e ha fatto altrettanto. Il tutto sotto gli occhi divertiti della fidanzata e increduli delle commesse. Avvinghiato alla figura senza testa, sorretta enfaticamente dai glutei, Ghione ha fatto qualche passo in negozio, avviandosi verso l’uscita.

Un caffè… al bacio

Viso acqua e sapone e un look casual per Daria Baykalova: abbracciata al suo Jimmy Ghione è davvero deliziosa. La coppia, approfittando della giornata di sole, si è fermata a prendere un caffè in un bar, all’aperto. Sorrisi, baci e qualche commento ad Instagram hanno riempito l’appuntamento. Guarda nella gallery la loro complicità.

