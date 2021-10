Lady Gaga col jet privato, la borsa costosa e il boa di banconote da 100

MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Per tutte le tasche Adatto per questa occasione Un voto al colore 7.25 IL NOSTRO GIUDIZIO

Ritorno in grande stile per Lady Gaga a Las Vegas dove, al Park Theatre dell’Hotel MGM, sta per prendere il via la sua residency, una serie di show musicali. Dopo il recente lancio del suo secondo album con Tony Bennett, Love for Sale, la Germanotta è ora pronta a tornare sul palco. L’artista porterà infatti in scena tutte le sue hit più famose, rivisitate in salsa jazz. Si vocifera che Gaga guadagnerà un milione di dollari a serata e indosserà costumi per un totale di circa dieci milioni di dollari. Poteva dunque fare un ingresso sottotono nella città del gioco? Proprio no!

Il boa fatto di soldi

Lady Gaga ha postato uno scatto su Instagram dove, a bordo di un jet privato (ovviamente), posa come una diva. Abito bianco a pois di Magda Butrym (1.328 euro), occhiali neri dal taglio cat eye di Valentino (310 euro) e, al collo, un boa realizzato con banconote da 100 dollari. Un dettaglio, quello della sciarpa, che ha subito catturato l’attenzione di tutti. Saranno soldi veri? Con tutta probabilità si tratta solo di un accessorio per feste, che si trova in vendita a poco su vari siti di party planning. L’impatto però è forte e il clamore social altissimo.

Focus sulla borsa

In realtà, è un altro l’accessorio su cui concentrarsi: la borsa di Hermès. La Kelly in pelle rosa, che con quella tonalità accattivante spicca nell’immagine, svela il vero potenziale economico di Lady Gaga. Praticamente introvabile attraverso i canali ufficiali della maison del lusso, si può acquistare tramite siti di rivendita. Il prezzo per l’usato di questo modello oscilla tra i 15mila e i 25mila dollari. E questa non è l’unica it-bag del brand francese nella collezione di Gaga, che in passato è stata paparazzata con un Kelly nera (molto consunta) e con una Birkin bianca, personalizzata con una scritta in giapponese. Le trovate entrambe, insieme a quella pink sfoggiata in aereo e a molte altre sue borsette, nella nostra gallery.

