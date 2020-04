MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa Un voto al colore Da copiare 8.75 IL NOSTRO GIUDIZIO

Barbara d’Urso continua a guidare le proprie trasmissioni con grande seguito di pubblico. A porte chiuse, senza spettatori in sala e con gli ospiti collegati da casa è una pioniera dell’intrattenimento di questi tempi. La sua routine prevede gli spostamenti verso gli studi televisivi, ma anche tantissimo tempo in più a casa. D’altronde, senza ospiti con cui fare selfie, a telecamere spente, non resta che la quotidianità per intrattenere i social.

Ai follower non è sfuggito che la conduttrice conceda sempre più scorci privati sui social network. Archiviato per adesso il poco igienico #Carmelitasmack, “Un bel libro, gli orsi e il lettone” è uno dei temi ricorrenti nei post di Barbara d’Urso. Dai classici ai thriller, la conduttrice spazia suggerendo letteratura. In accappatoio o in pigiama, varia il colore dei peluche e le copertine dei libri per dare la buonanotte ai follower. Sono invece le tute Victoria’s Secret a vestire la d’Urso in cucina o durante le pulizie: lei le abbina a camicie a quadri e felpe casual. Uno stile comodo ma molto personale.

Per i video dal bagno gli occhiali da vista sul naso sono una costante. E’ lì che Barbara d’Urso sperimenta quei tutorial che vanno fortissimi in televisione, come quello su come togliersi i guanti o la simulazione delle tracce del virus sul volto. Un selfie struccata con pigiama rosa a pois, uno scatto in accappatoio di fronte alla doccia e qualche foto in camera da letto ci regalano un’inedita Barbara d’Urso che solo l’emergenza sanitaria poteva fare uscire fuori… col cuore.

Related Posts