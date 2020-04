Leila Depina, ogni outfit ha un particolare bollente e cattura sguardi

L'ex fiamma di Lapo Elkann colpisce per i look sfacciati e manda messaggi chiari al rampollo

Leila Depina è diventata famosa la scorsa estate per essere la nuova fiamma di Lapo Elkann. Gite in barca, shopping sfrenato, foto patinate: la modella di Capo Verde è stata paparazzata più volte, felice e svestita, insieme al rampollo di casa Agnelli. Pare che in questi mesi però l’intesa si sia raffreddata e che, alla fine, la coppia sia scoppiata.

Lancia segnali a Lapo?

Leila Depina, attraverso la sua pagina Instagram, lancia anche dei segnali abbastanza chiari. Una vibrazione così non la troverai altrove – Sono il tipo che ti ruba il cuore – Devi ringraziare solo te stessa per essere diventata chi volevi diventare – All’inizio mi interessava ma poi ho pensato “fan***o”. Sono frasi forti, forse rivolte proprio a Lapo Elkann, in seguito a quella che non sembra essere stata un separazione amichevole.

Una cosa non è però cambiata in questi mesi per Leila Depina: la vita lussuosa. Di base a Parigi, Leila delizia i follower con scatti sensuali, pose provocanti e outfit che non passano inosservati. Amante della moda, il guardaroba della Depina pullula di capi tanto firmati quanto sexy. Ogni suo outfit poi vanta una caratteristica ricorrente: un particolare cattura sguardi. Vediamo alcuni dettagli dei suoi ultimi outfit.

Ogni look ha il suo particolare

Solo collant

Come passare inosservati con addosso solo un paio di collant tutti logati Fendi? Leila si fa fotografare da dietro mentre ancheggia per la città

Topless sotto la giacca

Con un completo rosso di paillettes Leila Depina cammina nella notte a seno scoperto. Lo sguardo è celato da un paio di occhiali da sole in pendant

Body trasparente

Stivalone rosso, giacca abbinata Balmain e, sotto, un body trasparente che svela integralmente il seno. Per sfuggire alla censura di Instagram, Leila è costretta a coprire i capezzoli con un puntino rosso, ovviamente abbinato al look

Maxi maniche

Le maniche del top nero Hila sembrano due tendoni e sulla vita sottile di Leila fanno ancora più effetto

Calzini irriverenti

Giacca con frange, minigonna nera, lunghe gambe toniche, borsetta Dior e poi dei calzini rossi di Jacob Lee, che recitano la scritta: Fuck Off. Un chiaro messaggio per Lapo?

