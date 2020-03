Taylor Mega e il frigorifero vuoto che fa infuriare i follower

MORSO DELLA VIPERA un voto al colore Come lo indossa pericolosamente sexy Idea regalo 7.5 IL NOSTRO GIUDIZIO

Solo due mesi fa Taylor Mega deliziava in bikini i suoi fan da un esclusivo resort alle Maldive. La vacanza aveva confermato anche il ritorno di fiamma con l’ex fidanzato Tony Effe. L’influencer e il cantante della Dark Polo Gang trascorrevano giornate serene tra spiaggia, massaggi e bagni nelle acque cristalline.

Quel dolce viaggio resta ora solo un lontano ricordo, anche Taylor Mega infatti è chiusa in casa in quarantena. Lei a Milano, Tony Effe a Roma. In realtà non si sa se i due siano ancora insieme, seppur a distanza. Quel che è certo è che, nonostante l’isolamento, Taylor è comunque impegnatissima. Sessioni di ginnastica, qualche post sponsorizzato, la noia condivisa nelle storie con i follower, dettagli piccanti sulla sua vita sessuale: l’ex Naufraga ne ha di cose da fare.

Gli outfit da casa di Taylor Mega sono un mix di comodità e sensualità. Per lei top e felpe iper aderenti abbinati a leggings altrettanto fascianti. I suoi look domestici sono firmati da Fashion Nova, brand di cui è testimonial. Tra tutti i suoi scatti però ce n’è uno che ha attirato maggiormente l’attenzione. In piedi davanti al frigorifero Taylor dichiara: “Chiudete tutto ma non il mio frigo”. Ai follower però non è sfuggito un particolare: dentro c’è poco e niente. Al suo interno infatti vediamo solo yogurt, frutta, qualche vasetto sott’olio e del pollo.

I milioni e c’hai il frigo vuoto, che te magni le Louis Vuitton? – Con tanti soldi che hai non hai niente nel frigorifero da mangiare che schifo – Lo puoi anche lasciare aperto tanto al massimo prendi 100 kcal tra lamponi e yogurt, che frigo triste – Vai a fare la spesa!!! Questo il tenore dei commenti sotto allo scatto. Taylor Mega può essere accusata di tutto ma non di svuotare gli scaffali dei supermercati in questi giorni.

