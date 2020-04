Cristina Chiabotto balla in quarantena ma le mutande dove sono?

MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa pericolosamente sexy un voto al colore Adatto per questa occasione 6.25 IL NOSTRO GIUDIZIO

Che Cristina Chiabotto sia una donna versatile lo sappiamo. Dalla carriera di modella a quella di conduttrice fino agli impegni nel mondo dello sport, l’ex Miss Italia ha sempre abbracciato le nuove sfide con entusiasmo. In queste lunghe settimane di quarantena la Chiabotto non ha perso la sua grinta e la sua voglia di fare. La neosposa di Marco Roscio (leggi i dettagli del loro matrimonio) si è reinventata a modo suo, intrattenendo i follower e provando a portare un po’ di positività.

Sono diverse le attività a cui Cristina Chiabotto si sta dedicando in questi giorni di isolamento. Prima, con uno scatto con tanto di pennello in mano, ha dichiarato di aver intrapreso la pittura, per liberare la creatività. Poi si è cimentata anche come stylist, abbigliando scherzosamente il suo cane con un outfit Adidas.

Non tutti forse ricordano che Cristina Chiabotto si è anche dedicata in passato al ballo, partecipando a un’edizione di Ballando con le stelle. L’interesse per la danza le deve essere rimasta perché Cristina ha deciso di intrattenere i fan su Instagram con una performance. Nella cucina di casa la Chiabotto si è cimentata in una Bachata. Molti i complimenti e gli inviti a un ballo di coppia. C’è poi chi non ha gradito l’outfit neroazzurro, troppo interista per una juventina sfegatata come lei: prossima volta gonna nera maglietta bianca – meglio se la gonna era bianca – hai sbagliato colori.

Non è mancata qualche critica, alcuni l’hanno accusata di eccessiva leggerezza in un momento così doloroso come questo, dove tante persone stanno perdendo la vita a causa dell’infezione da coronavirus. Ma sono i commenti birichini quelli che danno più nell’occhio. In molti si chiedono infatti se Cristina Chiabotto, sotto alla minigonna azzurra, indossi gli slip. Senza mutande Cri? – ma le mutandine te le sei dimenticate – indossi le mutandine? In effetti nei suoi ancheggiamenti e con il telefono che riprende dal basso le lunghe gambe il dubbio è lecito anche se, a ben guardare, sembra intravedersi un perizoma nero tra una piroetta e l’altra. Un altro follower pone un ulteriore interrogativo: No!! Non mi dire che hai il pelo. Pelo, perizoma o solo troppa malizia?

