Leo Messi, il Pallone d’Oro è un affare di famiglia

Il calciatore (in Louis Vuitton) riceve il premio per l'ottava volta: all'evento con la moglie Antonela Roccuzzo e i tre figli

Ottavo Pallone d’Oro a Leo Messi. Il calciatore argentino è ancora una volta il primo in classifica, seguito da Erling Haaland e Kylin Mbappé. A ritirare il premio, si è presentato con tutta la famiglia. Antonela Roccuzzo e i tre figli si sono stretti al campione di casa: i loro outfit erano impeccabili… del resto sono habitué a questo evento.

Calciatore e… modello

Non c’erano molti dubbi su chi avrebbe vinto (ancora una volta) il Pallone d’Oro. Campione del mondo con la sua Argentina, Leo Messi partiva da favorito. Il calciatore, attualmente attaccane dell’Inter Miami, è stato premiato, non a caso, da David Beckham (con un look perfetto, ci arriviamo dopo), attuale proprietario della squadra statunitense. Nella sua notte da re, Messi si è presentato con un outfit elegantissimo, firmato Louis Vuitton. Nel tuxedo nero è super chic: del resto lui è anche testimonial della maison francese. C’è qualcosa che non sa fare?

Messi ricorda Maradona

Ringraziamenti commossi per Leo Messi, che ha mandato un pensiero all’indimenticabile Diego Armando Maradona, che proprio nel giorno della premiazione avrebbe compiuto 63 anni. “Vorrei ringraziare Diego, non c’è posto migliore per augurare un buon compleanno. Buon compleanno Diego” ha detto Leo sul palco. Nel suo discorso non poteva mancare la moglie, Antonela Roccuzzo. “Grazie anche a mia moglie, che c’è sempre stata anche nei momenti difficili” sono le parole di Messi. Sul red carpet il calciatore era circondato dall’affetto della sua famiglia.

Antonela Roccuzzo con la staffa

Leo Messi e Antonela Roccuzzo sono uniti nella vita… e nel look. L’influencer, che nel 2021 aveva optato per Dior, ha sfoggiato un long dress nero di Louis Vuitton, realizzato su misura. Il modello, con un motivo a staffa sulla spalla, è simile a quello indossato da Zendaya nella campagna pubblicitaria del brand. Sono deliziosi i tre figli, Thiago, Mateo e Ciro, nei loro completi scuri con camicia e sneakers. A un certo punto, sul palco, Messi ha passato il premio a forma di pallone a uno dei suoi bambini: un augurio per il futuro?

Beckham, Mbappé, Haaland: che eleganza!

Lionel Messi è il protagonista indiscusso della serata ma, in quanto ad outfit, anche altri sportivi hanno saputo catturare l’attenzione. A far battere i cuori ci ha pensato il già citato David Beckham. A 48 anni l’ex calciatore è più sexy che mai. L’inglese, acclamato dalla folla, si è presentato con un completo doppio petto blu di Dior. I tanti tatuaggi sulle mani gli davano un tocco rock. Erling Haaland, che si è aggiudicato il Gerd Muller Award, ha scelto un tuxedo in seta di Dolce&Gabbana, abbinato alla camicia e al papillon. Sul red carpet con la fidanzata Isabel Haugseng Johansen, Haaland è un adone. In lizza per il Pallone d’Oro c’era anche Kylian Mbappé che, a differenza dei colleghi, ha preferito il grigio. Calcio e moda si sono fusi alla perfezione in questa serata indimenticabile: guarda i look nella gallery.

