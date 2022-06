Lionel Messi e Antonela Roccuzzo, vacanze d’amore e di lusso sullo yacht

E’ vero, i calciatori sono ricchi e privilegiati ma la gloria raggiunta è frutto di impegno e sacrifici. Allenamenti estenuanti, trasferte, aspettative dei club e dei tifosi. Insomma, anche loro meritano un po’ di vacanza ogni tanto. Quella in barca che sta trascorrendo Lionel Messi a Ibiza è, ovviamente, di lusso. Il giocatore del Paris Saint-Germain è nell’isola spagnola insieme alla moglie Antonela Roccuzzo, ai tre figli e ad amici famosi.

Divertimento sulla barca da sogno

Gommone, moto d’acqua, gonfiabili, attrezzatura per lo snorkeling: lo yacht scelto da Lionel Messi offre tantissimi spunti di divertimento. L’imbarcazione extra lusso, che vanta anche una sala cinema e un bar, oltre a quattro camere da letto, si può affittare a circa 70mila euro a settimana. Mentre lui si rilassa sui divanetti, proteggendosi dal sole con un cappellino di Goorin Bros, Antonela Roccuzzo intrattiene i loro ospiti, il calciatore Cesc Fabregas e la moglie Daniella Semaan. Le signore nei bikini colorati sono una visione: chiacchierano, controllano i messaggi e osservano i figli in acqua. Non mancano gli scatti di coppia: Lionel e Antonela si fanno ritrarre abbracciati, innamorati e sorridenti (GUARDALI alla premiazione per il Pallone d’Oro).

Gli outfit da viaggio

Sebbene trascorrano la maggior parte delle loro giornate in costume (quelli di Antonela sono firmati Bikinis Rio e Guadalupe Cid), i Messi trovano anche il tempo per vestirsi, soprattutto per le uscite serali sulla terraferma. Come immaginabile, i loro outfit sono tutti firmatissimi. In occasione di una cena in compagnia nell’esclusivo ristorante giapponese Izakaya di Ibiza, Antonela Roccuzzo ha sfoggiato un sensuale completo in maglia di Balmain. Top e gonna aderenti in maglia erano abbinati a un paio di sandali verdi di Versace. Per godersi il tramonto in barca insieme al suo Leo, la Roccuzzo ha optato invece per una comoda felpa rossa di Balenciaga. Sbircia i look da vacanza nella gallery.

