Antonella Roccuzzo non si toglie la maglia che porta fortuna all’Argentina

Antonella Roccuzzo è sempre in tribuna durante le partite dell’Argentina ai Mondiali in Qatar. Insieme ai figli Mateo, Thiago e Ciro non fa mai mancare il suo supporto al marito Lionel Messi, attaccante albiceleste. Che sia per amore o per scaramanzia, allo stadio ha indossato sempre la casacca della Nazionale: non quella iconica a strisce bianche e celesti ma la maglia away, blu con dettagli viola. Un rito che non è passato inosservato.

Una maglia speciale

La divisa away dell’Argentina, indossata da Antonella Roccuzzo e dai suoi figli a ogni partita, non è una maglia qualunque: quella disegnata da Adidas per la “Seleccion” è piena di significati simbolici.

Prima di tutto il colore: il viola, che è stato usato per la prima volta per le t-shirt della nazionale. Lo sfondo ha una tonalità scura e intensa ed è lambito da fiamme di una tonalità più chiara. Una scelta che mira a dare un messaggio di uguaglianza di genere e di inclusione, come spiegato dal portavoce del brand di abbigliamento sportivo. Il fuoco inoltre è un richiamo al Sol de Mayo che campeggia al centro della bandiera del Paese sudamericano.

La moglie di Lionel Messi preferisce sfoggiare proprio questa seconda casacca piuttosto che quella più riconoscibile, bianca e celeste.

Un vero portafortuna

Look che vince non si cambia. E infatti Antonella Roccuzzo e i suoi figli allo stadio per Qatar 2022 hanno indossato sempre la stessa maglia (con stampato in oro il numero 10 di Lionel Messi) ed ha portato bene. Dopo la prima sconfitta con l’Arabia Saudita, la squadra ha collezionato una vittoria dietro l’altra aggiudicandosi la finale, dove incontrerà la Francia.

Un risultato storico, raggiunto l’ultima volta nel 1986, e il merito è anche della Pulce, con i suoi 5 goal in 6 partite.

Una love story lunga una vita

In Qatar per seguire le prodezze di Lionel Messi, Antonella Roccuzzo dedica anche qualche momento al relax. Oltre che scatti dallo stadio, ne posta altri con panorami suggestivi: lei bellissima e sorridente tra le dune o mentre abbraccia il marito insieme ai loro pargoli. Si sono conosciuti quando avevano 5 anni e il calciatore ha raccontato: “L’ho vista crescere e lei altrettanto. Non ho mai avuto dubbi, è lei la donna della mia vita”. Il 30 giugno 2017 si sono sposati a Rosario, la loro città d’origine. Dal loro amore sono nati 3 figli: Thiago (12 anni), Mateo (7) e Ciro (4).

Una famiglia affiatatissima e unita che per il calciatore è già un bel trofeo, ma certo poter alzare la Coppa del Mondo nella finale contro la Francia sarebbe una grande soddisfazione. Di sicuro Lionel Messi è pronto alla sfida, e Antonella Roccuzzo sarà in prima fila a sostenerlo: manterrà il suo look portafortuna?

