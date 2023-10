I look di ottobre: cos’hanno indossato le star?

Nero sensuale per Melissa Satta, giallo per Maria De Filippi, trasparenze rosa per Heidi Klum: gli outfit delle vip

Vezzose e originali, le star amano stupire. Seguitissime sui social e sempre presenti agli eventi più mondani, incantano con look all’ultimo grido. Red carpet o street-style, in vacanza o agli impegni di lavoro: per le vip ogni occasione è buona per mostrarsi. Le tendenze evolvono e loro, camaleontiche, cambiano mese dopo mese: cos’hanno indossato le famose questo ottobre?

Le star in tv

Sul piccolo schermo dominano le proposte accattivanti e insolite: le star in tv attirano lo sguardo con i loro look. A Tu si que vales Maria De Filippi è solare in un completo giallo di Alexander McQueen. Blazer a due bottoni e pantaloni sartoriali: una scelta elegantissima e frizzante. Approccio casual per Emma Marrone ad Amici. La cantante ha optato per un outfit composto da un maglione “stracciato” di Christopher Esber, portato con jeans larghi cut-out The Attico. La più divertente è Cristina D’Avena. L’artista ha partecipato a Caduta Libera con un voluminoso vestito arancione di Atelier Emé. Il modello in tulle la fa sembrare una principessa. Melissa Satta in nero Max Mara è una pantera.

Agli eventi mondani

Passiamo dalla tv al red carpet. A cinquant’anni Heidi Klum fa invidia alle giovanissime. La top ha presenziato insieme alla figlia, Leni Klum, a un evento a Berlino. Per l’occasione ha messo in mostra le curve perfette in un abito cortissimo di Tom Ford: rosa e trasparente, questo modello lascia poco all’immaginazione. A Parigi per una presentazione di passeggini, Beatrice Valli ha scelto un look total grey: una mamma frizzante e fashion. A Los Angeles per un cocktail di Schiaparelli, Demi Moore ha indossato un tailleur del brand. Il completo color crema con decorazioni arabesche ha un twist surrealista.

Lo streetstyle delle vip

Non solo party ed eventi esclusivi per le famose: i look “da tutti i giorni” delle star sono copiatissimi. A New York Emily Ratajkowski si accerta di avere tutti gli occhi addosso. La modella è sensuale in un minidress rosso in maglia Loewe, abbinato a stivali neri dello stesso brand. E’ sexy anche Ilary Blasi, in vacanza a Istanbul. Al ristorante la conduttrice ha optato per un vestito verde The Aloud, con un malizioso taglio sulla pancia. Dopo essere stata lontano dai social per qualche giorno, Belen Rodriguez è tornata a condividere la sua vita con i follower. Nelle immagini in cui saluta i fan, indossa un abito floreale della sua linea, Mar de Margaritas. Guarda nella gallery i look di ottobre delle star… c’è anche una graffiante Michelle Hunziker.

