Leonor di Spagna fa il giuramento in tailleur bianco

Capita che, quando sei erede al trono, per il tuo 18esimo compleanno, invece che pensare alla festa con gli amici, tu debba giurare sulla Costituzione, legittimando così il tuo ruolo per il futuro. Così è successo, il 31 ottobre, a Leonor di Spagna. Davanti al padre, re Felipe, alla madre, la regina Letizia, e alla sorella Sofia, la principessa delle Asturie è entrata nella storia. Il suo look è candido ma potente... e con dei messaggi nascosti.

Leonor pensa a mamma e papà

Leonor di Spagna ha scelto il più puro dei colori per diventare ufficialmente l’erede al trono di Spagna. Davanti ai genitori e a una serie di personalità politiche e nobiliari del Paese, la principessa delle Asturie ha giurato sulla Costituzione, in un momento unico ed emozionante. Leonor in bianco spiccava tra i presenti: il suo tailleur-pantalone è stato realizzato su misura da Sastreria Serna, storica sartoria che confezionò la divisa di Felipe nel giorno delle nozze con Letizia Ortiz. La scelta della 18enne conferma la volontà di favorire brand made in Spain ma, la white suite si lega anche a un altro ricordo di famiglia. Il 6 novembre 2003 Felipe e Letizia infatti si fidanzarono ufficialmente. Per l’occasione, l’allora giornalista indossava un completo di Giorgio Armani bianco: le immagini fecero ovviamente il giro del mondo.

Letizia ricicla il vestito

Continuiamo a parlare di Letizia di Spagna. Nel giorno più importante nella vita della sua primogenita, la Regina ha scelto un colore molto in voga in questa stagione, il royal blu. Una tonalità tanto cara alle regnanti del vecchio continente, a partire da Kate Middleton. Letizia ha fatto una scelta eticamente consapevole, optando per un abito già sfoggiato in passato. Il vestito è della collezione autunno-inverno 2013 di Carolina Herrera, brand a cui spesso la Ortiz fa riferimento per le occasioni importanti. Gonna a tulipano, lavorazioni floreali sulle spalle, maniche a tre quarti: un modello accattivante e dal forte impatto visivo. L’ultima volta aveva indossato il capo per una visita ufficiale in Germania: lì aveva fatto discutere per le calzature.

Sofia con l’abito a noleggio

Scelta fresca per Sofia di Spagna che, a 16 anni, ha saputo creare un outfit consono per la giovane età. L’infanta era graziosa in un cape-dress floreale di Erdem. Corto e frizzante, mostrava le ginocchia. Il vestito è reso lezioso da un laccetto sul collo. Moderna ma composta, ha proposto un look che incontra il favore tanto degli adulti quanto dei coetanei. Come mamma Letizia Ortiz, che ha riutilizzato l’abito, anche Sofia ha preso una decisione votata alla sostenibilità: il capo è stato infatti noleggiato, per poche centinaia di euro, su una piattaforma spagnola. Comodità ai piedi, con un paio di ballerine nere con elastico goffrato firmate LMDI Collection. Tre donne con tre stili unici: guardale nella gallery.

