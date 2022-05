MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa Un voto al colore Pericolosamente sexy 7 IL NOSTRO GIUDIZIO

Il rosa acceso è uno dei colori di stagione. L’abbiamo visto in passerella, a ruota su una miriade di red carpet e persino addosso a Laura Pausini all’Eurovision (GUARDA QUI). Fashionista di fama mondiale, anche la regina Letizia di Spagna si è buttata su questo trend. Attirandosi però un sacco di polemiche… ma non per la nuance dell’abito.

Cut-out sul ventre

Ospite d’onore a Valencia per l’evento commemorativo della Giornata Mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, Letizia di Spagna si è presentata con un vestito fucsia di Cayro Woman. L’abito midi al polpaccio ha il collo rotondo e le maniche lunghe a palloncino. Il particolare che ha scatenato le critiche però è sulla pancia. Grazie a dettagli cut-out con oblò centrale, il ventre è infatti lasciato parzialmente scoperto.

Le critiche

I fotografi presenti per l’occasione si sono subito concentrati sugli addominali scolpiti di Letizia di Spagna. Ma sono in molti a domandarsi se un outfit di questo genere sia appropriato per un tale personaggio. Sui social i commenti non si sono fatti attendere: Non è adatto per un incontro istituzionale – Ho un copricostume simile ma lo uso in spiaggia – Che orrore! – Decisamente poco regale – Pessimo gusto! – E questa sarebbe una Regina? Per una volta le critiche hanno riguardato anche l’approccio low-cost della Ortiz, di solito molto apprezzato. Il vestito infatti costa solo 61,90 euro ma i detrattori sostengono che “poteva spendere un po’ di più e scegliere un abito degno di una Regina”.

Regina del fitness

Grande appassionata di fitness, non è certo la prima volta che Letizia di Spagna mette in mostra i frutti del suo allenamento (ecco un precedente). Di solito la Reina esibisce le braccia muscolose, a volte le gambe toniche. A 49 anni l’ex giornalista ha di certo un fisico invidiabile. Nessuna regnante prima di lei aveva però lasciato nudo il ventre a un evento ufficiale. Questa sfrontatezza pare non aver avuto l’effetto positivo sperato.

I capelli bianchi

Al contrario, negli scorsi mesi la Ortiz aveva invece fatto il pieno di consensi per la decisione di non coprire i capelli bianchi. Una chioma in libertà, sfoggiata con orgoglio, con ciocche argento sotto l’occhio di tutti. In un mondo che vuole le donne sempre impeccabili, la moglie di Felipe di Spagna era stata acclamata per questa presa di posizione all’insegna dell’inclusività. Tra i ciuffi senza tinta e la pancia scoperta Letizia di Spagna è senza dubbio la regnante più audace!

