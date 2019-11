Liam Payne nudo sotto Stella Maxwell (per Hugo Boss)

Avvingiati in un letto disfatto, il cantante e la modella posano per la linea di intimo , ma non è stato facile...

Liam Payne è sul letto, bello come il sole, affascinante e seducente, con lo sguardo malandrino che buca l’obiettivo, i muscoli guizzanti in primo piano e, soprattutto… senza nulla addosso. Avvinghiata a lui, più sexy e provocante che mai, c’è la bellissima Stella Maxwell completamente nuda, fatta eccezione per un paio di boxer. Immagini bollenti, che lasciano a bocca aperta per la loro sensualità, ma che non sono la testimonianza di un flirt passionale. Le foto sono, molto più semplicemente, quelle scelte da Hugo Boss per la sua nuova campagna.

Per il lancio della nuova linea di intimo maschile, il brand ha pubblicato una serie di scatti ad alto tasso erotico, con protagonisti la pop star e la modella. Liam Payne e Stella Maxwell posano insieme su un letto disfatto: lei, in biancheria da uomo, è distesa a pancia sotto e nasconde con il proprio corpo le parti intime di lui, che è totalmente senza veli. “Ci è voluta tanta tequila per questo scatto. Alla fine ero molto più nudo di quanto pensassi”, ha confessato non senza un po’ di imbarazzo l’ex One Direction in un’intervista al Daily Mail.

Bello come un dio greco, Liam Payne ha giocato tutte le sue armi di seduzione, mettendo in mostra un fisico scolpito alla perfezione e sfoderando uno sguardo super seducente. Ma con una bellezza come Stella Maxwell tutta nuda nel letto è praticamente impossibile restare impassibili e concentrati. “Ero tipo, hai presente… ‘Non guardare’. Era nuda sopra di me e pensavo: ‘Liam non guardare, qualunque cosa succeda’”, ha svelato il cantante. In ogni caso, per quanto la prova sia stata difficile, lui l’ha superata brillantemente: basta guardare le foto per farsi un’idea…

