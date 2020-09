MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa un voto al colore pericolosamente sexy 7 IL NOSTRO GIUDIZIO

I cliché ci sono tutti. Il velo alla schiena, l’eye-liner marcato sugli occhi, la frangia spessa, la festa al fast-food, un abitino corto dal sapore anni Sessanta e, ovviamente, un finto Elvis Presley che canta. Ecco le chiavi del classico matrimonio a Las Vegas. Se molti optano per questa idea dopo una notte di bevute e slot machine, altri scelgono questa possibilità volontariamente. E’ il caso di Lily Allen che, a inizio settembre, ha sposato l’attore David Harbour alla Graceland Wedding Chapel, nella città più festaiola del mondo.

La cantante inglese, con le due figlie come damigelle, ha pubblicato una serie di scatti su Instagram del suo giorno speciale. Foto abbracciati in mezzo alla strada, i sorrisi insieme a “Elvis” davanti alla cappella nuziale e poi, per festeggiare, una cena con panini, patatine e bibite gassate nella famosa catena americana In-n-Out Burger. Con il loro approccio da persone comuni Lily Allen e il marito sono l’incarnazione della rilassatezza.

Sul volto della sposa non manca la mascherina nera con i fiori, elegante e abbinata all’outfit. Ma è, chiaramente, l’abito da sposa il clou del look di Lily Allen. La star ha scelto un vestito al ginocchio doppiopetto bianco con bottoni neri e scollo a barchetta di Dior. Un modello elegante e discreto che è però molto riconoscibile e che non poteva non portare alla memoria una delle mise sfoggiate da Maria De Filippi in passato. La conduttrice aveva infatti indossato un modello praticamente identico, fatto salvo per il collo, durante una puntata di Amici nel 2018. Con questa proposta classica e senza tempo è impossibile sbagliare, il fattore chic è garantito. Chi Lily Allen sia una fan del talent show nostrano e abbia preso ispirazione da Maria?

