Il tatuaggio d’amore di Jennifer Lopez e Ben Affleck

“Happy Valentine’s Day my love”, scrive Jennifer Lopez su Instagram, aggiungendo un cuore bianco. Il destinatario della sua frase d’amore è Ben Affleck. I Bennifer hanno appena trascorso il loro primo San Valentino da marito e moglie. Saranno belli, ricchi e famosi ma, alla fine, anche loro nutrono il desiderio di essere semplicemente amati. La loro love story sembra procedere a gonfie vele e i due si sono fatti un regalo speciale per questa ricorrenza.

Arrabbiati ai Grammy?

Dopo la recente apparizione ai Grammy, dove in un divertente video che ha fatto il giro del web Jennifer Lopez (divina in Gucci) sembra riprendere a voce un Ben Affleck molto annoiato, la cantante ci ha tenuto a troncare sul nascere le malelingue che li vogliono in crisi, postando i video social della serata. “I momenti migliori li passo con il mio amore, mio marito”, ha affermato lei, a corredo delle immagini. Le malelingue che li vorrebbero a un passo dal divorzio sono sempre in agguato ma loro, evento dopo evento, dimostrano quanto sia forte il loro legame. Del resto, ritrovarsi (e sposarsi!) dopo 17 anni dal primo fidanzamento e dopo una serie di altri compagni e figli denota un sentimento ben radicato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jennifer Lopez (@jlo)

Le foto intime

In occasione di San Valentino Jennifer Lopez ci ha tenuto a fare un augurio speciale al marito. Lei è molto attiva online ma di rado pubblica contenuti della sua famiglia. E’ successo per le (doppie) nozze dell’estate, quando non ha perso l’occasione di svelare a tutti i suoi cinque abiti da sposa. Il 14 febbraio ha invece postato una serie di scatti di coppia molto privati. Ben Affleck che le accarezza il famoso lato B in barca, lei che lo abbraccia stretto al tavolo della colazione, alcuni momenti di coccole: il romanticismo in casa Bennifer non manca.

I tattoo d’amore

Tra tutte le foto però quelle che più catturano lo sguardo sono dedicate a due tatuaggi. Non si sa esattamente quando Ben Affleck e Jennifer Lopez abbiano deciso di regalarsi tattoo di coppia ma hanno scelto il giorno più romantico dell’anno per farcelo sapere. Due frecce incrociate con le iniziali “B” e “J” per Ben, il simbolo dell’infinito con i loro nomi scritti per intero per Jennifer. I disegni sono in posizione nascosta: appena sotto l’ascella per Affleck, sul costato per la Lopez. Se l’attore vanta già una schiena completamente ricoperta con una fenice colorata, la popstar non è mai stata un’appassionata di quest’arte. Ma quando l’amore è tanto ci si presta a tutto. In cerca di ispirazione romantica? Sbircia nella gallery.

Related Posts