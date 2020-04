Bella Hadid, servizio fotografico bollente… a distanza

La top model in quarantena si scatta da sola le immagini per la campagna 2020 Jacquemus

Ai tempi del coronavirus la tecnologia ci viene in aiuto. Didattica digitale, videochiamate con le famiglie lontane e, ovviamente, lavoro a distanza. Anche la moda si è reinventata a modo suo con lo smart working, tra vendite online e servizi fotografici a casa. L’ultimo (e bollente) shooting arriva direttamente dall’abitazione californiana di Bella Hadid. La top model, come tutti, ha dovuto mettere la sua vita in stand-by. Anche tutti gli impegni di lavoro sono stati sospesi, a data da destinarsi. Ma il mondo va avanti, l’economia arranca ed è necessario pensare a nuove strategie comunicative.

In videocall con il fotografo Pierre-Ange Carlotti una Bella Hadid più versatile che mai si è trasformata in truccatore, parrucchiere, stylist e fotografo. I capelli arrangiati alla meglio in un frisè d’altri tempi, il make-up minimal, le ambientazioni casalinghe e addosso i look della collezione primavera-estate di Jacquemus, brand di cui è appunto la modella protagonista per questa campagna in lockdown.

Bella Hadid non ha mai avuto vergogna di comunicare con il corpo e la sua sensualità è la protagonista anche di questi scatti. Top cortissimi che svelano il seno tonico, posizioni plastiche, ammiccamenti. Fino alla foto più d’impatto dove una Bella completamente svestita copre a malapena l’inguine con una borsa. Non è ovviamente una borsa casuale bensì l’ormai iconia Le Chiquito della maison francese. Quale miglior modo se non la nudità per attirare l’attenzione sul prodotto?

