Sono giorni di festeggiamenti per Alessandra Ambrosio. L’11 aprile infatti la top model ha compiuto 40 anni. Un traguardo tanto importante porta a riflettere sulla propria esistenza e lei, su Instagram, si dice “grata per le incredibili opportunità e soprattutto per tutte le persone che hanno arricchito la mia vita”.

Gli inizi in Brasile

Nata nel 1981 a Erechim, piccola città a sud del Brasile, Alessandra Ambrosio ne ha fatta di strada in quasi tre decenni. I genitori gestivano una pompa di benzina e i soldi erano pochi, tuttavia, appena è stato possibile la coppia ha pagato alla figlia undicenne l’intervento per sistemare le marcate orecchie a sventola. Poi a 15 anni Alessandra è stata scoperta durante il concorso Elite Model Brazil – Look of the Year e messa sotto contratto. Il resto è storia. La Ambrosio ha sfilato per tutte le case di moda e posato per i fotografi più importanti.

La carriera nelle immagini social

In occasione del compleanno, Alessandra Ambrosio ha prima pubblicato degli scatti dove regge dei palloncini con il numero 40 in oro, posando allegra in un bikini rosso della sua linea Gal Floripa, poi ha ripostato gli auguri che le sono arrivati dagli amici famosi da ogni parte del mondo. In molte delle immagini in cui è stata taggata compare una giovanissima Alessandra. Splendida ora come adesso, la Ambrosio ha ripercorso con emozione la sua carriera, dai primi provini per l’agenzia Elite agli shooting più recenti, passando per gli anni da protagonista come Angelo di Victoria’s Secret, collaborazione che l’ha consacrata come icona del fashion system.

I figli seguono le sue orme

Con un patrimonio stimato di 45 milioni di dollari, Alessandra Ambrosio è tra le top più ricche e desiderate del pianeta ma la sua occupazione preferita è quella di mamma di Anja e Noah. I due, rispettivamente 12 e 9 anni, avuti dall’ex Jamie Mazur, sembrano già lanciati verso un futuro come modelli. Anja ha posato con Alessandra per la sua linea di costumi mentre Noah è comparso in un servizio fotografico su Elle Russia. Buon sangue non mente!

