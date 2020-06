Martina Stella mostra le curve e accende l’estate

Martina Stella accende l’estate con un’esplosione di sensualità. Con i suoi scatti social mostra un giorno dopo l’altro il suo corpo da favola e le sue mise pazzesche. Look sofisticati e seducenti, miniabiti frizzanti, accessori esclusivi, bikini bollenti: il repertorio è vasto e l’effetto assicurato. Sono 20 anni che è amatissima dal pubblico, da quando appena 16enne ha esordito sul grande schermo nel film L’ultimo bacio di Gabriele Mucino. Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti e, dalla ninfetta che seduceva un fascinoso Stefano Accorsi sul grande schermo, si è trasformata nella dea che ammalia migliaia di follower ogni giorno su Instagram.

Durante la quarantena, Martina Stella ha fatto compagnia ai suoi fan. Di buon mattino dava la sveglia a suon di balli sfrenati e caffè bollente con pigiamini striminziti e provocanti. Più tardi su Tik Tok postava video esilaranti insieme alla figlia Ginevra. Una volta lasciato alle spalle il lockdown, è corsa a fare il piendo di sole e di mare a Forte dei Marmi. E’ proprio dalla spiaggia dei vip che arrivano i suoi scatti sexy. A corredo delle foto, Martina invia sempre messaggi di positività per gli ammiratori: “‘Sorridere sempre’ è una filosofia di vita. E’ così che cambia la mia visione su ogni ostacolo”, scrive sui social. O ancora: “La felicità è nelle piccole cose”, oppure domanda a chi la segue come passeranno le vacanze e se amano il profumo del mare. Un bel mix esplosivo di sex appeal e buonumore che piace sempre più.

Gambe lunghe e snelle, un décolleté prosperoso, un lato B da perdere la testa e un sorriso disarmante: lo spettacolo offerto da Martina Stella è davvero imperdibile. Per i suoi shooting social, fotografata da Chiara Gasbarri, indossa ruggenti bikini pieni di frange 4giveness che mettono in mostra le sue forme sinuose. Oppure sceglie un miniabito turchese Flavio Castellani che svolazza alla brezza leggera. L’impalpabile top Blumarine è perfetto per una provocante doccia “bollente” in spiaggia. Con una camicia di jeans e hot pants ¡m?erfect balla scatenata e scuote i lunghi capelli biondi. Le pose sono stuzzicanti e maliziose, ma senza mai perdere di vista il buon gusto. Guarda la gallery e scopri i look dell’estate di Martina Stella.