Beatrice Valli col passeggino fa… “la parisienne”

La mamma “parisienne” è elegantissima, chic e un po’ snob. Non rinuncia alle perle e spinge con una sola mano un passeggino per le vie di Parigi, tiene la classica baguette sotto braccio e indossa tacchi alti ovviamente. La campagna del brand Cybex punta sui cliché francesi per promuovere la versione più glamour della maternità. Tra le ambassador, anche Beatrice Valli.

L’evento Cybex

Con un evento esclusivo al termine della settimana della moda di Parigi, Cybex ha presentato i nuovi passeggini. Nella lussuosa cornice del Ritz Paris è stato allestito un chiosco dei giornali in pieno stile parigino, per la distribuzione dell’edizione limitata de La Parisienne Journal con le foto della campagna Cybex realizzate da Cecilia Carlsted.

Tanto lusso ed eleganza ben si coniuga al lancio delle nuove creazioni del marchio dedicato all’infanzia. I modelli Priam, Mios e Coya, decorati con migliaia di cristalli posizionati a mano, sono l’ultima proposta aziendale.

Le mamme vip

Molte le mamme famose invitate all’evento: tutte hanno avuto il piacere di spingere un passeggino Cybex. C’era la supertop Adriana Lima, che ha partorito circa un anno fa il suo terzogenito. E c’era anche l’italianissima Beatrice Valli, supermamma di quattro bimbi, che da anni collabora con l’azienda (il suo ultimo babyshower da sogno era stato molto cliccato). Che mamme glamour!

