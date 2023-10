Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo all’incontro di pugilato sfoggiano i diamanti

Serata all’insegna dello sport per Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. Per una volta però, non si tratta di calcio. La coppia ha presenziato al Battle of the Baddest, match di pugilato andato in scena il 28 ottobre a Riyad, in Arabia Saudita. Ad affrontarsi c’erano due dei campioni mondiali più seguiti, Tyson Fury (che ha vinto la sfida) e Francis Ngannou, ma tutti gli occhi erano puntati su Cristiano e Georgina.

La polemica per il look di Georgina

Cristiano Ronaldo ha iniziato a giocare come calciatore dell’Al-Nassr, a Riyad, nel gennaio 2023. Da allora lui e Georgina Rodriguez partecipano agli eventi mondani locali, dove vengono acclamati dalla folla festante. In Arabia Saudita i due, che si sono trasferiti insieme ai cinque figli, sono amatissimi dal popolo ma non manca qualche polemica, a causa delle differenze culturali e religiose del Paese arabo rispetto alle usanze europee. L’ultimo malumore riguarda il look sfoggiato da Georgina allo stadio. Prima dell’inizio del match, giocato dal compagno, la modella ha posato in campo. Il suo outfit, decisamente sexy, era composto da jeans Guess molto attillati, una maglia del team, altissimi stivali Le Silla e una Birkin di Hermès in coccodrillo. Subito dopo gli scatti di rito, la Rodriguez è salita in tribuna, lontano da occhi indiscreti, per non urtare la sensibilità del pubblico presente.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez firmatissimi

Georgina Rodriguez non ha perso occasione per mostrare ai follower anche l’outfit scelto per l’evento di pugilato. “Che notte fantastica” ha scritto su Instagram, pubblicando una serie di scatti del suo look. Fasciata in un abito marrone in maglina, la modella spagnola è iper sensuale. Ai piedi Georgina calzava delle altissime platform bianche di Le Silla (624 euro) mentre in mano teneva l’esclusiva borsa Lady Dior in coccodrillo. Il suo prezzo? Circa 50mila euro sui siti di rivenditori. Sguardo languido, labbra imbronciate, make-up da diva: la Rodriguez era una visione.

In quanto ad abbigliamento Cristiano Ronaldo non è stato a guardare. Il calciatore si è presentato con un total look Givenchy, composto da una camicia a manica corta blu multilogo e da pantaloni abbinati. I due, mano nella mano, sono apparsi più uniti e felici che mai.

Coperti di diamanti

Se già gli abiti non lasciavano spazio ai dubbi sul benessere economico della coppia, la ciliegina sulla torta sono stati i diamanti che adornavano i loro corpi. Tra Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo è sfida a chi ha i gioielli più costosi. Seduti in tribuna, i due si sono scattati dei selfie, mettendo in primo piano i brillocchi. Georgina sfoggiava cinque anelli preziosissimi, una serie di bracciali tennis e orecchini da mille e una notte. CR7 ha risposto con un collier a doppia fila di diamanti, enormi punti luce alle orecchie, un vistoso anello con solitario e, soprattutto, l’orologio Franck Muller Cintrée Curvex Tourbillon. Già indossato in passato dallo sportivo, il segnatempo è interamente ricoperto di pietre taglio baguette. Il prezzo? Circa 1,4 milioni di euro. Guarda nella gallery gli scatti di questa coppia… luccicante.

