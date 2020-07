Lottie Moss copre il volo con la mascherina ma mostra le mutande

La modella e sorellastra di Kate ama far festa e gira per Londra con l'abito rivelatore

MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Adatto per questa occasione pericolosamente sexy un voto al colore 4.5 IL NOSTRO GIUDIZIO

Lunghi capelli biondi, occhi azzurri, un corpo prorompente e un cognome importante che, con buona probabilità, le ha aperto le porte della moda. Oltre alla bellezza però Lottie Moss, la 22enne sorellastra di Kate Moss, sembra avere un’altra caratteristica in comune con la ben più famosa parente: il gene della festaiola. Lottie ha trascorso il lockdown nella tenuta di campagna di Kate, nelle Cotswolds, ma appena le è stato concesso si è ributtata nella movida londinese.

In occasione dell’ultima uscita serale, Lottie Moss non è sfuggita ai paparazzi, che l’hanno fotografata con un outfit discutibile. Se la modella ha rispettato perfettamente l’ordinanza della mascherina, con l’abito è stata più libertina. Il volto era celato da una chirurgica verde ma, sotto, la Moss ha messo in bella vista lo slip di pizzo. Il suo abito nero a maniche lunghe con oblò sul seno e nastri incrociati sulla pancia vanta anche uno spacco chilometrico. Complice forse qualche bicchiere di troppo e un po’ di vento, Lottie non si è accorta della gonna malmessa e ha mostrato l’intimo a favore di flash.

Lottie Moss è una rinomata party-girl e questo non è il primo incidente per lei. Pare che qualche settimana fa, mentre era intenta a scambiarsi baci appassionati in un club con un ragazzo appena conosciuto, qualcuno abbia rubato la sua borsa da 2mila sterline di Louis Vuitton. All’interno c’era anche il passaporto, Lottie si stava infatti preparando per il trasferimento a Los Angeles ma ora ha dovuto mettere tutto in stand-by, in attesa di nuovi documenti.

Tempo fa invece Lottie Moss aveva acquistato un cagnolino ma se l’era dimenticato in un locale. Il cucciolo e la sua padrona sono poi stati ricongiunti ma la Moss sembra essere un po’ smemorata. Almeno le mutande però l’altra sera si è ricordata di indossarle.

