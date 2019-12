MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa Un voto al colore Da copiare 8.5 IL NOSTRO GIUDIZIO

Lucia Ocone è stata protagonista di un imbarazzante siparietto a Vieni da me. Ospite di Caterina Balivo, Lucia ha affrontato come consuetudine della trasmissione una serie di domande personali. L’inizio però non è stato dei migliori. Nel sedersi sullo sgabello ha alzato troppo la gonna e mostrato la panciera.

Appena entrata in studio Lucia ha debuttato con una battuta: “Fingo di sentirmi a mio agio su questo sgabello, perché in realtà ho la gonna stretta”. Davanti a Caterina Balivo, qualcosa non va come dovrebbe: la gonna Morfosis si apre un po’ troppo e spuntano gli spanx contenitivi. Un momento che Lucia Ocone ha subito affrontato con la sua verve.

“Mi si vede la panciera della nonna. Mi sveli tutte le magagne delle vecchie? Sapevo che non dovevo venire. Che ne sa lei che pesa 30 chili”. Una Ocone da 10 e lode che non si vergogna affatto di utilizzare qualche “trucco” di look. Per una volta la “vittima” di Lucia Ocone è stata lei stessa.

L’attrice è infatti famosa per le sue imitazioni. Molte le donne dello spettacolo finite nel suo palmares. Loretta Goggi, Mina e la compianta Anna Marchesini che Lucia dice, purtroppo, di non aver mai conosciuto anche se è stata sua fonte di ispirazione per la carriera che ha poi affrontato.

La vita privata di Lucia Ocone

Ma se da un lato, quello professionale, sappiamo tutto di Lucia Ocone, della vita privata poco si sa. E’ uno dei pochi personaggi dello spettacolo che è riuscita a mantenere un grande riserbo.

Sappiamo che è nata ad Albano Laziale il 3 maggio 1974 e che ha frequentato il seminario di recitazione metodo Stanislavskij, tenuto da Francesca De Sapio per poi passare alla scuola di Beatrice Bracco e terminando gli studi con Lucilla Lupaioli. In tv ci arriva grazie a Gianni Boncompagni, negli anni Novanta, nella trasmissione Bulli e pupe, lo spin-off estivo di Non è la Rai. Da lì la sua carriera di attrice comica esplode. Ma Lucia Ocone è attrice a tutto campo e lo ha dimostrato nelle diverse fiction tv di cui è stata interprete.

Ma la Lucia Ocone privata? Non si è mai sposata né ha avuto figli. A Vanity Fair aveva dichiarato: “Perché una donna che a quarant’anni non ha una famiglia deve essere considerata una fallita? È una cultura primitiva quella che considera il valore di una donna solo in quanto moglie e madre”. Per poi concludere: “Se una donna è arrivata a quarant’anni sola, una ragione c’è sempre. Può essere stata una libera scelta, ma anche non aver fatto l’incontro giusto. Ci sono anche tante donne che i figli non li possono avere e per le quali quella domanda è una vera coltellata. La gente dovrebbe pensare prima di parlare”. Lucia Ocone non fa solo ridere, fa anche riflettere.

