Georgina Rodriguez sexy sul red carpet in Arabia Saudita

Serata da protagonista per Georgina Rodriguez a Riyad. L’influencer ha illuminato il red carpet dei Joy Awards. Circondata da star come Eva Longoria e Anthony Hopkins, all’evento è stata comunque la più fotografata. Il suo look tutto cristalli è da capogiro e la sensualità non manca.

La nuova vita in Arabia Saudita

La vita di Georgina Rodriguez in Arabia Saudita procede a gonfie vele. Da oltre un anno la modella spagnola vive a Riyad insieme ai cinque figli e al compagno, Cristiano Ronaldo. Lui, che è un attaccante dell’Al-Nassr, sta contribuendo a far crescere nel mondo la popolarità del Paese mediorientale. Anche Georgina si dedica alle attività locali e presenzia agli eventi di spicco. Lo scorso ottobre sono stati insieme a un incontro di pugilato (dove hanno sfoggiato diamanti dal valore inestimabile) e sui profili social dei due non mancano gli sctatti della loro quotidianità, direttamente dalla villa da sogno che condividono.

Il look sexy

Per il secondo anno di fila, Georgina Rodriguez ha presenziato ai Joy Awards. Alla cerimonia vengono premiate le personalità di spicco che si sono distinte in diversi settori, dalla musica, al cinema, allo sport, per un totale di quindici categorie. Georgina non è passata inosservata, grazie a un outfit super sexy. Sul tappeto rosso (che in realtà è lilla) la modella ha optato per un abito strapless tutto cristalli realizzato su misura da Lena Berisha. Il modello, che aderisce alle forme di Georgina, strizza il seno mentre il lungo spacco regala uno scorcio mozzafiato sulla gamba nuda. Nella scorsa edizione la Rodriguez aveva fatto una scelta leggermente più casta, coprendosi la nuca con un velo nero, anche per rispetto nei confronti delle rigide leggi del Paese in fatto di abbigliamento. Questa volta ha invece sfoderato tutta la sua sensualità.

Gioielli da favola

I lunghi guanti neri di velluto, abbinati a delle pump in vernice firmate Le Silla (598 euro), completavano il suo outfit luccicante. Nel look di Georgina Rodriguez, è doveroso menzionare anche i gioielli. Lei non ha mai nascosto la sua passione per il lusso, che spazia dalle esclusive borse Hermès in coccodrillo, agli arredi ricercati, agli abiti dei top brand fino ai… diamanti. Qualche giorno fa Georgina ha postato uno scatto dove mostra le dita ingioiellate ma, sul tappeto rosso, ha davvero accecato i presenti. La Rodriguez si è affidata a Chopard, maison con cui spesso collabora. A catturare lo sguardo è il maestoso collier con grosse pietre che le adorna il collo, abbinato a un bracciale alto, portato sopra il guanto. Una vera diva, brillante e super sexy: guardala nella gallery.

Related Posts