Ludovica Pagani: “Non sono bionda, ma…”

Bionda, sportiva, femminile, ogni post di Ludovica Pagani supera facilmente i 100mila like. Cotril da qualche anno si prende cura dei suoi capelli ed ora la Pagani è il volto della nuova campagna del brand. Ecco cosa ha raccontato a Lookdavip.

Ludovica Pagani, come hai conosciuto Cotril?

“Ho iniziato a collaborare con loro per il Festival di Venezia, due anni fa. Sono bravissimi nel colore, nelle acconciature e anche nel make up.

Io avevo i capelli lunghissimi, ma rovinati a causa delle decolorazioni. Adesso che Cotril se ne prende cura posso dire di avere dei capelli fantastici!”

Tu sei bionda dalla nascita?

“Veramente no. Io sono biondo scuro, anzi diciamo pure castana chiara. Ma ho sempre schiarito. Ho iniziato con gli shatush, poi vedendo che mi stavano bene ho iniziato a schiarire, schiarire… Poi sono passata ai colpi di sole. E ho provato via via tutte le varie tecniche sul biondo che sono uscite”.

I colpi di testa di Ludovica Pagani.

“Assolutamente nessuno. Per quanto riguarda il taglio, già così, mi sembrano corti. Li ho sempre portati lunghissimi. Ho pensato qualche volta di farmi un caschetto o comunque tagliarli alla spalla, ma poi non ho avuto il coraggio di farlo”.

E abbandonare il biondo?

“Per quanto riguarda il colore, c’è stato un periodo che avrei voluto farmi nera, scurissima. Poi però, parlando con vari parrucchieri, mi han detto che era complicato. Bisognava andare per gradi, quindi ti vedrai un po’ rossa, poi castana… E poi se ti stanchi e vuoi tornare al biondo ti ci vorranno almeno due anni. Quindi ho concluso: ci sono le parrucche, se per caso volessi provare mi metterò delle parrucche”.

Parlaci della campagna Cotril

“Ho cambiato quattro outfit: uno glamour con vestitino di strass, uno in denim primaverile, uno più rock anni 50 con top in pelle e infine l’ultimo col body bianco. E’ una campagna sul biondo. Sono testimonial della nuova linea di decoloranti Cotril. Le foto esaltano il colore e un po’ le acconciature. Andate a guardarle!”

Marineve Cantarella

