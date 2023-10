Madonna, tutti i look sul palco del Celebration Tour

Intramontabile Madonna. La regina delle pop star, a 65 anni, torna a calcare il palco con il suo Celebration Tour e riesce a stupire ancora una volta. Le canzoni con cui emoziona il pubblico sono quelle che hanno segnato le tappe fondamentali della sua carriera, le coreografie sono audaci e provocatorie, l’energia quella di sempre (nonostante i problemi di salute che hanno imposto di posticipare le date). E poi i look che, per una trend setter come lei, non potevano essere meno che stupefacenti. Sexy tra pizzi, corsetti e lingerie a vista, non si è fatta mancare qualche ammiccamento ad alcuni suoi outfit iconici.

In giro per il mondo con il Celebration Tour

Madonna è pronta a (ri)conquistare il mondo con il suo Celebration Tour. Ha debuttato a Londra con le prime 4 di una lunga serie di date che la porteranno in giro per l’Europa in autunno (Il 23 e 24 novembre sarà a Milano) e nel Nord e Centro America nei primi mesi del 2024. Uno dei momenti più emozionanti del primo show è quando i suoi figli sono saliti con lei sul palco e hanno intonato con lei le sue hit: c’era anche Lourdes Leon, che sta seguendo le orme della mamma.

I problemi di salute di Madonna

L’inizio del Celebration Tour è slittato di qualche settimana a causa di gravi problemi di salute di Madonna. Solo tre mesi e mezzo fa la pop star è stata ricoverata d’urgenza in terapia intensiva a causa di un’infezione batterica. Nei cinque giorni che ha trascorso in ospedale si è temuto il peggio (pare che abbia addirittura redatto il testamento), ma poi è tornata più in forma che mai e sul palco a Londra ha dimostrato di essere inarrestabile.

Tra corsetti e… ginocchiere

I look che Madonna ha sfoggiato sul palco del Celebration Tour erano sorprendenti e provocatori, in linea con lo stile a cui ha abituato i fan durante la sua lunga carriera. La pop star, tra gli altri outfit, ha indossato una jumpsuit Atelier Versace con applicazioni che simulavano frammenti di vetro. E poi, ovviamente, sottovesti, pizzi, corsetti, calze a rete: capi e accessori che fanno parte del suo guardaroba sin dagli esordi. Ma a colpire di più è stata la ginocchiera che la cantante ha sfoggiato durante tutto lo show: non un dettaglio di stile, ma una vera necessità dopo l’infortunio subito durante il tour Madame X.

Le citazioni dei look iconici

Durante gli show del Celebration Tour, Madonna ha riproposto anche alcune rivisitazioni di outfit iconici. A partire dal look da cowboy ispirato a quelli che era solita sfoggiare nei primi anni 2000, con cappello texano Ruslan Baginskiy e corsetto in cuoio. Ma soprattutto la pop star ha riproposto, in versione aggiornata, il corsetto Jean Paul Gaultier con l’indimenticabile reggiseno a punta. La versione originale, del 1990, era bianca mentre quella riproposta oggi è nera. La carica di sensualità però è sempre la stessa.

Guarda i look del Celebration Tour di Madonna nella gallery…