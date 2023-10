Valentina Ferragni, look casual (ma costoso) per lo shopping in centro

Giornata di relax per Valentina Ferragni, paparazzata a Milano durante una sessione di shopping. Tra lavoro e amore, l’influencer sta vivendo un periodo d’oro. La linea di gioielli, Valentina Ferragni Studio, le sponsorizzazioni social (anche sensuali), la love story con Matteo Napoletano: Valentina è impegnatissima ma molto serena. Al suo fianco ci sono sempre anche le sorelle Chiara e Francesca Ferragni e mamma Marina Di Guardo: la loro è una famiglia unitissima. Per fare acquisti Valentina è però in solitaria: ecco dove compra.

Gli acquisti di Valentina Ferragni in centro

Valentina Ferragni passeggia per le vie del quadrilatero della moda milanese. Cagnolino a parte, è sola ma… in compagnia. L’imprenditrice infatti è al telefono con un interlocutore misterioso. Sarà una delle sorelle? La mamma? Il nuovo fidanzato? Di certo è qualcuno che la fa ridere. Valentina infatti sembra euforica durante la conversazione, sorride e si lascia andare a espressioni divertite. Al guinzaglio c’è Pablo, bulldog francese che è entrato a far parte della famiglia quando era ancora fidanzata con Luca Vezil. Nell’altra mano la Ferragni tiene un sacchetto di Etro, boutique scelta per lo shopping della giornata. Cos’avrà comprato?

Il look per lo shopping firmato

L’outfit di Valentina Ferragni per lo shopping è casual e comodo. Nella mise composta di colori scuri, salta all’occhio la borsa. La Love Trotter di Etro (950 euro), in tessuto jacquard, si distingue per i dettagli rosa. Anche il cavallo della maison, Pegaso, è declinato in questa nuance. L’accessorio perfetto per spezzare un look monocolore. Per lei jeans baggy blu scuro, sneakers bianche Adidas, crop top nero e cardigan grigio. Quest’ultimo, firmato Alessandra Rich (1.131 euro), è pulito e lineare sul davanti ma vanta un grosso disegno a forma di orso con strass sulla schiena.

Valentina risponde alle domande d’amore

Valentina Ferragni è innamorata e non nasconde i suoi sentimenti. Da qualche mese l’influencer fa coppia fissa con il 21enne Matteo Napoletano. Lui ha 9 anni meno di lei ma la differenza di età non è un problema. Nelle scorse ore Valentina ha risposto a un po’ di domande dei suoi follower (ne vanta 4,6 milioni). Il tema? L’amore, ovviamente. Sono molti i fan a chiederle consigli di cuore e lei si lascia andare, parlando di tradimenti, convivenze e insicurezze. Al quesito sul gap anagrafico tra lei e Matteo, la Ferragni risponde con sicurezza: un uomo più piccolo non è per forza immaturo, come spesso si crede. Frecciatina all’ex, Luca Vezil, che di anni ne ha 32? Adesso, con Matteo, è felice: guardala nella gallery.

Related Posts

————————————————————————————————

Chi è il fidanzato di Valentina Ferragni?

Il nuovo fidanzato di Valentina Ferragni è Matteo Napoletano. Ha 21 anni, è originario di Castelfranco Veneto e risiede in California, dove studia presso l’Università Biola. I due si sono conosciuti nel marzo del 2023, quando sono stati fotografati insieme in Messico. Dopo un flirt che sembrava essere finito in fretta, si sono ritrovati a Portofino a luglio dello stesso anno. Valentina ha ufficializzato la loro relazione con un post sui social durante il loro viaggio a St. Barths.

Cosa vuol dire “Uali”?

“Uali” è il soprannome di Valentina Ferragni ed è la storpiatura del suo diminutivo, Vale. E’ il nomigliolo con cui la chiamavano durante l’infanzia. E’ anche il nome di un orecchino di Valentina Ferragni Studio, brand di gioielli da lei fondato. È disponibile in diverse varianti, tra cui “Uali Gold” e “Uali Ruby”.