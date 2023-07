Quanto costa il guardaroba di Georgina Rodriguez sullo yacht? E’ incalcolabile!

In vacanza nel Mediterraneo con la famiglia, la modella ha look (da favola) per ogni occasione

La belleza está en los ojos del que mira. “La bellezza è negli occhi di chi guarda” scrive Georgina Rodriguez su Instagram. Negli scatti che pubblica a corredo della frase ce n’è di bellezza da guardare. La modella posa sul jet privato di famiglia, coperta di diamanti, con accessori da capogiro. Gli occhi dritti all’obiettivo, la posa da diva, il mezzo di trasporto di lusso: Georgina vive da regina e non lo nasconde. La sua estate trascorre a gonfie vele e lei condivide aggiornamenti quotidiani con i follower.

Sullo yacht nel Mediterraneo

Negli ultimi giorni di giugno Georgina Rodriguez aveva fatto sapere ai follower di aver iniziato le vacanze estive. Finiti gli impegni calcistici di Cristiano Ronaldo, per la famiglia era finalmente tempo per un po’ di relax. L’influencer insieme ai figli e al compagno ha affittato una lussuosa villa in Sardegna, con maxi piscina e giardini lussureggianti. Da allora è passata qualche settimana ma lo sportivo e la modella sono ancora in giro: i due sembrano trascorrere la maggior parte del tempo sul loro costoso yacht. In navigazione nel Mediterraneo, alternano le giornate in alto mare alle cene nei rinomati ristoranti sulla terraferma: Georgina ha outfit per tutte le occasioni.

Look sexy e costosi

Ormai lo sappiamo: Georgina Rodriguez ama il lusso e non ne fa mistero. I suoi post social ruotano intorno all’ostentazione della ricchezza. Le case gigantesche e colme di oggetti d’arte, le auto, il jet privato, lo yacht: la modella vive alla grande. Ovviamente il suo guardaroba è proporzionato allo stile di vita. Per le vacanze al mare la Rodriguez cambia più outfit al giorno. I bikini per la tintarella, striminziti e fascianti, svelano le curve bollenti della fidanzata di Cristiano Ronaldo. E’ però di sera che Georgina dà il meglio in quanto ad abbigliamento. Sensuale e caliente, la spagnola predilige minidress colorati e provocanti, come quello fucsia con dettagli in pizzo di Skims (80 euro). L’abitino rosso di Diesel (325 euro) ha il logo sul décolleté mentre il completo giallo di Blumarine è super frizzante.

Hermès, che passione!

Georgina Rodriguez è senza dubbio una delle più grandi appassionate della maison Hermès a livello mondiale. La sua collezione di borse del brand francese ha un valore inquantificabile. Difficilissime da ottenere, si posso acquistare da siti di rivenditori specializzati a cifre triplicate rispetto al costo in negozio. In queste vacanze estive la modella sfoggia una it-bag via l’altra. Sul jet privato ha scelto una Birkin in coccodrillo nero. Stesso modello ma in versione fucsia per le passeggiate nei paesini. Per la sera la Rodriguez sembra prediligere un’elegante Kelly. Tra tutte spicca però la Birkin in doppio pellame, coccodrillo e struzzo, sui toni del tabacco. Rarissima, si trova in vendita nel mercato secondario a circa 100mila euro.

I gioielli da favola

Potevano mancare i gioielli nella valigia estiva di Georgina Rodriguez? Certo che no! Da quando si è trasferita in Arabia Saudita al seguito di Cristiano Ronaldo, ora in forze nell’Al-Nassr Football Club, l’influencer sembra avere sempre più preziosi addosso. Qualche mese fa sul red carpet a Riyad aveva lasciato tutti a bocca aperta in quanto a lusso ma sullo yacht non è da meno. Al collo la Rodriguez alterna un grosso rubino (che tiene anche per i bagni in mare), un collier interamente ricoperto di grossi diamanti e una vistosa croce di smeraldi. Al polso l’orologio non manca praticamente mai. Nei suoi scatti si vedono un Rolex diamantato e un Audemars Piguet ma quello che salta all’occhio più di tutti (per quanto non sia sicuramente il più costoso che possiede) è lo Skeleton Northern Lights di Jacob & Co. Indossato anche da Rihanna all’ultimo Super Bowl, è in vendita a circa 87mila euro. Guarda nella gallery tutti i look da favola di Georgina Rodriguez in vacanza.

Related Posts