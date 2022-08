In tema di matrimoni vip, questo 2022 continua a regalare grandi soddisfazioni (QUI le nozze di JLo e Ben Affleck). Il 27 agosto è stata la volta di Federica Pellegrini: nella spettacolare cornice di Venezia la Divina ha detto sì a Matteo Giunta. Sono tantissimi i curiosi accorsi in Laguna per avere un assaggio delle attesissime nozze. Lei, splendida ed emozionata, ha incanto con i suoi wedding look.

L’amore trionfa

Quello di Federica Pellegrini e Matteo Giunta è stato un giorno perfetto. Prima la cerimonia religiosa nella chiesa di San Zaccaria poi la festa, durata fino a notte fonda, all’Isola delle Rose, nell’esclusivo JW Marriott Venice Resort. Un’emozionatissima Federica, che si è presentata con 45 minuti di ritardo, ha percorso la navata aggrappata al braccio del papà. Ad aspettarla c’era Matteo, altrettanto teso. Davanti a 160 invitati, tra cui il presidente del Coni Giovanni Malagò e Luca Cordero di Montezemolo, i due si sono scambiati le promesse. E’ l’amore a trionfare in questo pomeriggio di fine estate.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da WeddingMovieteam (@weddingmovieteam)

Il look in chiesa

I fashionisti erano in fermento: cosa indosserà Federica Pellegrini per il sì? Il brand dell’abito da sposa, Nicole Milano, era trapelato mesi fa ma sul modello c’era ovviamente riserbo assoluto. Con la sua grazia, l’ex nuotatrice ha incantato tutti i presenti. Il vestito dall’ampia gonna in mikado color avorio era caratterizzato da uno scollo omerale e da una raffinata fila di bottoncini sulla schiena. Lunghissimo il velo, di 4 metri, interamente ricoperto di applicazioni floreali cucite a mano.

Federica Pellegrini sembrava una principessa delle fiabe… con un twist moderno. E’ stato infatti impossibile non notare il maxi fiore che le adornava il capo, portato di lato sul caschetto biondo e mosso. Inoltre, la Pellegrini ha fatto sorridere ospiti e curiosi arrivando sul sagrato della chiesa con un paio di occhiali da sole bianchi dal taglio cat-eye. Da sempre anticonformista, ha saputo creare il mix perfetto tra tradizione e modernità.

Al party con i pantaloni

Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono sbarcati al ricevimento tra l’ovazione dei loro ospiti. Lui l’ha portata in braccio al tavolo allestito per la cena. Dopo il banchetto, via al party, che si è protratto fino alle prime luci del mattino. Com’è ormai consuetudine tra le spose, illustri e non, la Pellegrini ha cambiato outfit. Sportiva e statuaria, per la festa Federica ha optato per una tuta in crepe bianco con un profondissimo scollo a V, sempre firmata Nicole Milano. La schiena e il girovita erano impreziositi da micro-cristalli e fiori 3d. I gioielli Damiani, maison scelta anche per le fedi, hanno contribuito a far brillare una sposa già raggiante. Doppio look per Matteo, elegantissimo con le creazioni made-to-measure di Carlo Pignatelli: completo il lana blu e papillon per la funzione, smoking bianco con pantaloni neri per la serata gioiosa.

Nero per il tango

C’è stato anche lo spazio per un terzo cambio per Federica Pellegrini. A tardissima sera lei e Matteo hanno intrattenuto gli invitati con un tango. Sciolti e affiatati, hanno fatto impazzire tutti. Per il momento all’insegna della sensualità, la Pellegrini ha scelto un abito nero al ginocchio. Sbircia nella gallery le foto di questa giornata da favola.

Related Posts