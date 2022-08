Jennifer Lopez sposa: ecco i tre look nuziali da favola

Per il secondo sì a Ben Affleck, JLo ha sfoggiato abiti preziosissimi creati per lei da Ralph Lauren

Le voci erano nell’aria da settimane e si sono dimostrate veritiere. Dopo le nozze improvvisate a Las Vegas, Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno organizzato un matrimonio in grande stile per amici e parenti, nella sontuosa residenza dell’attore in Georgia. Le foto pubblicate dalla popstar sono quanto di più romantico si possa immaginare e i suoi look nuziali sono ovviamente da favola.

Tre giorni di festa

Siamo a Riceboro, in Georgia appunto, nella proprietà di Ben Affleck, addobbata di tutto punto per l’occasione importante. Duecentocinquanta ospiti, tra cui anche volti noti, come Matt Damon, grandissimo amico di Ben. Gli invitati più importanti però sono i cinque figli dei Bennifer, due di lei e tre di lui, nati da matrimoni precedenti. Sono proprio Max, Emme, Violet, Serafina e Samuel a percorrere la lunga passerella bianca allestita all’esterno della villa insieme alla sposa Jennifer Lopez, precedendola o tenendole il velo. La cerimonia è solo il culmine di una festa ricca divertimento durata tre giorni, che ha celebrato l’amore ritrovato dopo 17 anni di Ben e Jennifer, finalmente coronato dal sì.

I tre abiti di Jennifer Lopez

Il registro dell’evento è ben diverso dalle nozze-lampo avvenute a luglio a Las Vegas, davanti a pochissime persone (QUI tutti i dettagli). I look di Jennifer Lopez sono stati adattati di conseguenza. Sono tre gli outfit sfoggiati da JLo, all’insegna dell’opulenza e del total white, creati per lei da Ralph Lauren. Il primo, quello indossato per la cerimonia, aveva una gonna composta da circa mille fazzoletti cuciti a mano, per un totale di 500 metri di tessuto. Ricorda le dive degli anni Trenta il secondo modello, interamente ricoperto di perle e con il collo alto, che Jennifer ha valorizzato raccogliendo i capelli in un elegante chignon. Il più sexy è il terzo abito, con una silhouette a sirena. Caratterizzato da un’apertura sul décolleté e intrecciato sulla schiena, era arricchito da una miriade di cristalli swarovski e completato da un copricapo trasparente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ralph Lauren (@ralphlauren)

I costi esorbitanti

Tre modelli da sogno, che hanno richiesto centinaia di ore di lavoro. Il costo? Si vociferano cifre da capogiro, stimate in circa un milione di dollari a vestito. Non si scherza nemmeno sui gioielli. Tra i tanti preziosi, spiccano gli orecchini di diamanti di Samer Halimeh, che hanno un valore di tre milioni di dollari. Giacca bianca e pantaloni neri per Ben Affleck, sposo impeccabile. E adesso via con la seconda luna di miele. Dopo il viaggio a Parigi (ECCO i look di JLo in Francia), la coppia è stata paparazzata sul lago di Como. In attesa degli scatti dall’Italia, sbirciate nella gallery Jennifer Lopez radiosa nel suo giorno speciale.

