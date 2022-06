Federica Pellegrini provoca con l’intimo bianco in attesa delle nozze

MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Un voto al colore Idea regalo Pericolosamente sexy 8.5 IL NOSTRO GIUDIZIO

Fervono preparativi per le nozze più attese del 2022, almeno da noi italiani. A fine agosto Federica Pellegrini dirà sì al suo Matteo Giunta. Sarà una romantica cerimonia in chiesa, a Venezia, e la sposa indosserà l’abito bianco. Tutto come da tradizione insomma, organizzato dall’occhio esperto del wedding planner Enzo Miccio. Nell’attesa di vederla con l’abito nuziale, la Pellegrini stuzzica i follower con un altro total white… ma bollente.

Federica seduce in intimo

Federica Pellegrini usa un cuore bianco come caption per pubblicare tre selfie provocatori in lingerie. La Divina allo specchio è una visione nell’intimo di Emporio Armani. Prima una foto con il reggiseno di pizzo e i boxer a righe, poi un secondo scatto con una candida maglietta e degli slip che fanno fantasticare, infine un primo piano sugli addominali tonici e sui famosi tatuaggi: la Pellegrini è una visione. Dopo una vita passata in vasca, la campionessa è adesso concentrata su un unico obiettivo: il suo matrimonio. Non è dato sapere come sarà il suo vestito da sposa, firmato Nicole Milano: le aspettative dei curiosi sono altissime. A marzo lei aveva postato delle storie sibilline dall’atelier, stando ben attenta a non mostrare alcun dettaglio rivelatore del modello scelto.

In costume alle nozze?

E’ dunque una primavera-estate in crescendo di felicità per Federica Pellegrini. Dopo la proposta di nozze, arrivata a ottobre 2021 (guarda QUI l’anello), Federica e Matteo Giunta non si sono risparmiati in quanto a foto e video di coppia: i due sono innamoratissimi. Com’è tradizione però la Pellegrini si è dovuta forzatamente separare dal suo Matteo per qualche giorno per festeggiare degnamente l’addio al nubilato. L’atleta e volto tv è stata “rapita” dalle amiche, che l’hanno portata fino a Formentera. Gite in barca, relax in spiaggia, cene e balli scatenati: la sportiva ha ammesso di essersi divertita tantissimo. In quell’occasione ha indossato solo costumi, tenuta con cui siamo abituati a vederla da sempre. Tra i vari look a cui ha pensato, ci regalerà un wedding bikini nel giorno del suo matrimonio?

