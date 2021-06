Cristina Marino, principessa boho-chic per il sì a Luca Argentero

MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa Personalizzato Da copiare 10 IL NOSTRO GIUDIZIO

Le immagini del matrimonio di Cristina Marino e Luca Argentero fanno sognare. La coppia ha detto sì sabato 5 giugno, nella loro tenuta a Città della Pieve, in Umbria, davanti agli amici e ai famigliari più stretti. E’ la stessa sposa a svelare su Instagram i dolci dettagli del grande giorno. “In un bosco, come nelle migliori favole, sotto gli occhi delle persone più intime”, ha scritto Cristina. “Siamo grati alla vita perché la nostra vita è piena di amore”, ha aggiunto.

La festa nella campagna umbra

Bastano i pochissimi scatti per ora pubblicati a racchiudere tutto il sentimento e la gioia dei due, che un anno fa sono anche diventati genitori della piccola Nina Speranza. Il matrimonio di Luca Argentero e Cristina Marino è stato celebrato nel Comune del paese umbro intorno alle 18 poi i novelli sposi hanno attraversato il paese in sidecar, diretti alla loro casa. E lì, al tramonto, la festa tra gli ulivi, nella bucolica atmosfera che ha fatto da cornice a questo evento speciale.

Una sposa boho-chic in Armani

Per il suo matrimonio Cristina Marino ha puntato su un mood boho-chic. L’attrice e influencer ha indossato un abito in pizzo macramè di Armani Privé creato su misura. La creazione, aderente al corpo e con un lungo strascico, aveva le maniche lunghe e un profondo scollo tondo sulla schiena. Interamente ricoperto da applicazioni floreali che ricordavano delicate farfalle, il modello ha trasformato Cristina nella principessa di un regno fatato. Niente velo per la Marino che, tenendo fede allo stile delle nozze, ha preferito una lunga treccia spettinata, impreziosita dagli stessi fiori presenti sul vestito. Luca Argentero ha invece scelto di indossare un abito classico blu a tre pezzi di Giorgio Armani Made to Measure.

Luna di miele in bianco

Dopo la cerimonia, è l’ora del viaggio di nozze. Complice la pandemia, Cristina Marino e Luca Argentero non hanno, per il momento, espatriato. L’Italia però ha molto da offrire e i due hanno deciso di trascorrere qualche giorno in Costiera Amalfitana, dove la Marino ha posato splendida in bikini, ovviamente bianco. Poi ha mostrato orgogliosa le fedi. Call it magic. “Chiamala magia”, ha scritto. Niente di più vero.

Related Posts