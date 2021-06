Con la bella stagione abbiamo tutti voglia di tirare fuori vestitini e capi più leggeri. Anche se il tempo a volte è ancora un po’ incerto, la voglia di caldo è tanta. I vip sono altrettanto impazienti e sono molti quelli che trascorrono qualche ora tra le vie del lusso milanese, a caccia di novità per l’estate. Il look per lo shopping? C’è chi opta per look scuri per non farsi notare e chi punta sugli outfit in tonalità brillanti, non disdegnando saluti e sorrisi a fan e paparazzi. In ogni caso la mascherina nasconde molto e i famosi possono fare acquisti indisturbati.

I vip colorati

Chiara Scelsi non vuole passare inosservata per un pomeriggio di shopping da Gucci. Total green per la modella, che abbina maglia, shorts e collant in fantasie diverse a un paio di stivaloni neri. Restando sui vip eccentrici, gioca con le tonalità accese anche Elena Barolo, a passeggio nella famosa Via Della Spiga di Milano con il suo cagnolino Whisky. L’ex velina punta anche sull’ironia mostrando a favor di fotografi il maglione di Cachemire Ballerina con la scritta La Barolo. “Dedicato a chi, come me, ha la memoria corta”, scrive su Instagram.

In incognito col total black

Total black per Cristina D’Avena, in incognito per la città con il fidanzato Massimo Palma. La cantante ha una Postina di Zanellato a tracolla, sneakers e pantaloni larghi. Comoda e discreta, non riesce comunque a sfuggire alle macchine fotografiche appostate. Ornella Vanoni sceglie il nero ma opta per dettagli rossi. La sciarpa e le scarpe danno una nota di colore al look dell’artista. Anche Chiara Ferragni e la madre Marina Di Guardo preferiscono gli accessori colorati, nello specifico le borse Louis Vuitton. E i vip maschi? Se Fabio Fazio ha scelto di fare un salto in libreria, l’allenatore Massimiliano Allegri preferisce curiosare tra le novità nelle boutique di Tod’s e Versace. Dove comprano le star? Scoprilo nella gallery.

Related Posts