La cantante ha detto sì a Dalton Gomez in un elegante abito in seta color perla di Vera Wang

C’è solo una data, il 15 maggio 2021, come caption del fiume di immagini nuziali che Ariana Grande ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Del resto non servono parole, bastano questi scatti magici a far intendere tutto il sentimento che c’è tra la cantante e il neo-marito Dalton Gomez. Ariana, 27 anni, e Dalton, 25 anni, agente immobiliare, si sono detti sì due settimane fa, in una cerimonia intima nella loro casa di Montecito, in California.

La cerimonia per 20 persone

Solo venti persone invitate nella tenuta da 6 milioni di dollari della popstar, le rispettive famiglie e gli amici più intimi. “La festa si è tenuta in giardino”, “Era pieno di delicati fiori bianchi e rosa”, “La sposa era elegantissima”, aveva confessato ai siti americani uno degli ospiti poco dopo l’evento. Queste erano solo indiscrezioni ma adesso, grazie ai contenuti pubblicati dalla stessa Ariana Grande, abbiamo la certezza: è stato un matrimonio da sogno e pieno d’amore. Lo fotografie rilasciate dall’artista ne sono la prova: lei che bacia Dalton, lui che la prende in braccio, i sorrisi, la complicità e la speranza di una vita felice insieme.

Il patto con Vera Wang

Non c’è matrimonio che si rispetti senza i dettagli del look della sposa e qui le aspettative erano altissime. Gli stilisti fanno a gara per vestire Ariana Grande, star che può vantare 238 milioni di follower su Instagram. In occasione del Met Gala 2018 lei e la designer Vera Wang si erano però fatte una promessa, avrebbero lavorato insieme per l’abito più importante, quando sarebbe arrivato il momento. E così è stato. L’elegante modello a colonna in seta color perla ha un bustino a coppe e vanta una sensuale scollatura sulla schiena. Sulle gonna c’è un profondo spacco posteriore.

Il tacco da 17 centimetri

Il vestito di Ariana Grande era accessoriato con un velo corto, tenuto sulla testa da un grazioso cerchietto con un fiocco centrale. Ai piedi Ariana calzava le platform Tarifa con tacco da 17 centimetri realizzate su misura da Giuseppe Zanotti. L’ex stellina Disney, che supera di poco il metro e cinquanta, svettava sulle scarpe altissime in satin bianco. Lo sposo invece era impeccabile in un completo scuro di Tom Ford.

Gli orecchini al contrario

I gioielli di Ariana erano invece firmati Lorraine Schwartz e qui c’è un fatto curioso sugli orecchini. Composti da una diamante e da una perla, la Grande li ha indossati invertiti (in un orecchio la perla stava in alto e il diamante sotto, al contrario sull’altro orecchio). Un gesto simbolico che vuole rappresentare l’imprevedibilità della vita e la necessità di apprezzare anche i momenti più bui, tema che la cantante ha affrontato più volte in passato. Sbircia nella gallery tutti i dettagli delle nozze di Ariana Grande.

