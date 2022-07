Tuta Alberta Ferretti per la cantante e tailleur Fendi per l'attivista per il sì in Toscana

In una splendida giornata di sole, al Palazzo dei Priori di Montalcino, Paola Turci e Francesca Pascale hanno coronato il loro sogno d’amore. Nella cittadina toscana la cantante e l’attivista per i diritti Lgbt si sono unite civilmente in una cerimonia intima, per poi festeggiare con circa 25 invitati nel Castello di Velona, maniero trecentesco, ora trasformato in resort di lusso. “Una marea di gioia e di affetto, grazie”, ha scritto la Turci su Instagram dopo l’evento, accompagnando le sue parole con un cuore bianco. Ed è proprio il classico bianco il colore scelto dalle spose per i loro look nuziali.

Rock con i pantaloni

In un matrimonio, si sa, l’attenzione è tutta concentrata sul vestito da sposa. Qui le spose sono due, la curiosità è doppia. Paola Turci e Francesca Pascale hanno sì optato per il colore nuziale più tradizionale, rivisitato però con una chiave rock: i pantaloni. La Pascale ha sfoggiato un tailleur panna di Fendi. Il completo era caratterizzato da una giacca corta con revers in raso e tessuto sovrapposto. La vita era stretta da una cintura con il logo della maison romana. La Turci ha invece puntato su un modello già sfoggiato in passato, una jumpsuit scampanata con un corpetto arricchito da bretelle sottili, intrecciate sulla schiena. Il suo outfit era firmato Alberta Ferretti. Il dettaglio comune a entrambi i look? Uno scollo profondissimo.

Gli accessori minimal

E’ dunque un bridal look minimalista quello scelto da Paola Turci e Francesca Pascale. Non ci sono veli e non ci sono strascichi ma l’effetto, nella sua semplicità, è raffinatissimo. Non manca il focus sugli accessori (pochissimi!) sfoggiati dalle spose nel giorno delle loro nozze. Sia Paola che Francesca hanno appuntato dei fiori all’occhiello, che sostituivano il bouquet. Quasi totalmente assenti i gioielli, solo la Turci portava al dito l’anello di fidanzamento, con un grosso diamante centrale. La Pascale ha invece puntato sugli occhiali, con un modello scuro e rotondo alla John Lennon.

I beauty look

E’ di gran tendenza il taglio di capelli di Francesca Pascale, un pixie cut con le punte colorate di biondo. Lunghi capelli scuri e lisci per Paola Turci: è così che siamo abituati a vederla da sempre. Trucco appena accennato e due sorrisi smaglianti completavano i beauty look delle spose, perfette al naturale. Guarda il loro sì nella gallery.

