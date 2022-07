Dayane Mello e Soleil Sorge, amiche sexy e selvagge al lago

Pose provocanti e curve mozzafiato in mostra per la coppia di ex gieffine, che in costume State of Soleil sono una più provocante dell'altra

Sono una coppia di amiche sexy e spregiudicate, e ogni loro uscita insieme si trasforma in un siparietto piccante da postare sui social. Durante la loro gita al lago Dayane Mello e Soleil Sorge non hanno tradito le aspettative dei follower, regalando foto ad alto tasso erotico dei loro giochi in acqua.

Curve in mostra in bikini

Mettono in mostra le curve perfette e scelgono pose provocanti e sensuali per il loro shooting nelle acque del Lago di Como. La giornata è grigia e piovosa ma ci pensano Dayane Mello e Soleil Sorge a portare il sole con il loro sex appeal. Bellissime e selvagge a mollo o sul bagnasciuga sfoggiano curve da urlo, perfettamente enfatizzate dai bikini State of Soleil, la linea di beachwear lanciata dalla modella italo-americana per Island Coco (ne parliamo QUI).

Sui social i post ammiccanti

Le pose ammiccanti con i fisici scolpiti in mostra si accoppiano sui social a frasi motivazionali: “Fai un favore all’universo, non nascondere la tua magia”, scrive Dayane Mello condividendo una serie di scatti che la immortalano con Soleil Sorge tra chiacchere e schizzi in acqua. “Lasciamo che la pioggia pulisca le nostre energie”, scrivono entrambe a corredo delle foto sotto le gocce. E poi Soleil punta tutta l’attenzione sul lato B: “Menomale che nella vita ci vuole culo perché si ce vulevn e zizz stev nguaiat”, commenta mostrando il fondoschiena in primopiano.

Dayane Mello e Soleil Sorge, passeggiata hot a Milano con l’amica

Se la giornata al lago è stata all’insegna della sensualità, il ritorno a Milano non è stato da meno. A spasso in centro hanno dato spettacolo, con Dayane Mello che si è lanciata in baci appassionati con l’amica Dana Saber a favore di paparazzo. Soleil Sorge camminava accanto a loro e non si è per niente sentita in imbarazzo, al contrario: divertita dalla situazione ha scattato anche qualche selfie per immortalare il momento.

