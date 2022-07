La cantante è casual ma super chic (e firmata) per una mattinata di shopping in centro a Milano

Shopping in compagnia per Bianca Atzei. La cantante è stata pizzicata in centro a Milano insieme alla sua cagnolina, Mela. In una caldissima mattina d’estate, Bianca ha passeggiato per le vie del centro, ha curiosato tra le vetrine e fatto acquisti. Ma cos’ha comprato?

Shopping in ciabatte

Saluta i fotografi, si ferma per un selfie con un fan, sorride, parla al telefono: Bianca Atzei è bellissima e simpaticissima. Impegnata in una sessione di shopping per il quadrilatero della moda, ha optato per un outfit casual ma chic. Il minidress arancione con grafiche bianche, stretto in vita da una cintura, è perfetto per questa stagione. Un paio di occhiali da sole quadrati di Prada proteggevano lo sguardo dai raggi accesi mentre la capiente borsa di Saint Laurent portata a tracolla conteneva tutto il necessario per la passeggiata di compere. La comodità di Bianca però era ai piedi. La cantante indossava infatti delle ciabatte Birkenstock con la suola alta. Perfette per girare sui marciapiedi senza intoppi.

I tacchi sensuali

Rimaniamo in tema di scarpe. Bianca Atzei sarà anche uscita a fare acquisti con le calzature basse ma con tutta probabilità ha comprato dei tacchi alti. Il sacchetto Le Silla, brand di décolleté sensuali, è inequivocabile. Quale modello avrà catturato l’interesse di Bianca? Impossibile saperlo con esattezza ma quello che sappiamo è che in questi giorni sui social dell’artista sono comparse delle immagini di lancio del suo singolo estivo, Playa Nera. E cosa calza la Atzei negli scatti? Un paio di accattivanti platform del marchio. Fucsia e con dettagli gioiello, non passano inosservate. La cantante le abbina a un costume intero dallo scollo profondo. Fresca in ciabatte o provocante con il plateau? Decidetelo sbirciando la gallery.

