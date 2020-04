Chi è l’uomo losco alle spalle di Bella Hadid?

Bella Hadid al Festival di Cannes ha sempre dato scandalo. Anno dopo anno la modella americana si è presentata sul red carpet con un outfit più rivelatore dell’altro. Dal rosso e sgambatissimo Alexandre Vauthier del 2016 ai bottoncini maliziosi del sensuale Dior del 2019, Bella in Croisette non si è mai risparmiata.

In calendario solitamente a maggio, la manifestazione 2020 è stata rimandata a data da destinarsi, a causa della pandemia di Covid-19. L’appuntamento più atteso del mondo del cinema riunisce in Francia il jet-set internazionale tra attori, registi, influencer e top model. Purtroppo quest’anno non vedremo tutto il glam del festival, nudità di Bella Hadid incluse.

Più che Bella Hadid però quello più nostalgico al momento sembra essere il papà Mohamed Hadid. Il ricco imprenditore edile non perde occasione per lodare a ruota i suoi figli su Instagram e adesso è il momento di Bella. Con l’avvicinarsi della stagione del Festival di Cannes, Mohamed ha colto l’occasione per rispolverare un curioso aneddoto del 2017. Quell’anno infatti aveva accompagnato lui la figlia in riviera.

Come dimenticare l’abito color panna, sempre Alexandre Vauthier, di una Bella Hadid in splendida forma alla cerimonia inaugurale di Cannes 2017? In quell’occasione, a braccetto di papà Mohamed, la top aveva mostrato a tutti i paparazzi le mutande sotto al sontuoso vestito, mentre camminava sul tappeto rosso. L’incidente hot aveva sviato l’attenzione da un altro particolare degno di nota: i gioielli. Al collo la Hadid portava una collana Bulgari con uno zaffiro da 180 carati da 2.8 milioni di dollari abbinata a un anello da 1.5 milioni di dollari.

“Chi pensate sia l’uomo alle nostre spalle?”, scrive Mohamed Hadid a corredo di uno scatto in bianco e nero di lui con Bella Hadid a spasso per Cannes dopo la cerimonia. “Lui e gli altri non sono le nostre guardie del corpo, stanno sorvegliando i gioielli. Bella voleva un gelato, così siamo scappati dal teatro per prenderne uno. E’ stato bellissimo”. Cuore di papà!

