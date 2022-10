Meghan Markle, è (di nuovo) polemica per gli orecchini “di sangue”

Il 19 settembre, per il funerale della regina Elisabetta, Meghan Markle era riuscita nell’intento di riconquistare un pochino il cuore del popolo britannico. Per l’occasione solenne infatti la duchessa di Sussex aveva deciso di puntare su un abbigliamento discreto, per non dare nell’occhio (QUI i dettagli). In particolare, la sua scelta di sobrietà era caduta sui gioielli: per lei solo il bracciale Love di Cartier e degli orecchini di perle ricevuti in dono dalla sovrana in occasione delle nozze con Harry. Adesso però un altro paio di orecchini la riportano al centro della polemica.

Gli orecchini alle Fiji

Questa è una storia che risale al 2018, già ripresa più volte e tornata in auge adesso grazie a un libro di prossima uscita, Courtiers: The inside story of the Palace, scritto da Valentine Low. Andiamo con ordine. E’ l’ottobre del 2018 appunto, il principe Harry e Meghan Markle sono impegnati in un royal tour in Oceania, tra Australia, Nuova Zelanda e Fiji. E’ proprio in quest’ultime isole che la Markle ha partecipato a un banchetto di Stato con degli orecchini che hanno fatto discutere. Meghan, che aveva da poco annunciato la prima gravidanza (ECCO come aveva celato le rotondità), era una visione con un cape dress azzurro di Safiyaa che fasciava il pancino accennato. Alle orecchie la duchessa sfoggiava dei preziosissimi pendenti di diamanti.

I misteri di Palazzo

Lo staff di Palazzo aveva dichiarato che si trattava di orecchini presi in prestito da un gioielliere, senza dare ulteriori dettagli. Un particolare, questo, che aveva insospettito curiosi ed esperti reali, in quanto Buckingham Palace è da sempre molto preciso nel divulgare le informazioni che riguardano i gioielli sfoggiati dalla royal family. “Sono prestati da Chopard”, avevano fatto sapere in seguito. Un sito che si occupa di studiare i look di Meghan Markle era riuscito però a scoprire il brand effettivo, Butani. Perché a Londra avevano mentito?

La paura dello staff

Alla fine era emerso che si trattava di un regalo di nozze per Meghan Markle da parte di Mohammed bin Salman, principe ereditario saudita. Fin qui niente di strano, di presenti per il lieto evento ne erano arrivati a bizzeffe, da sovrani e personalità di tutto il pianeta. Il problema nasce dal fatto che proprio nei giorni del tour australiano, il giornalista Jamal Khashoggi era stato assassinato nel consolato saudita di Istanbul. Questo avveniva il 2 ottobre mentre il 20 ottobre l’Arabia Saudita aveva ammesso la sua colpevolezza. Solo tre giorni dopo, il 23, la Markle aveva indossato gli orecchini al Gala di Stato. La notizia dell’uccisione dell’oppositore politico era sulla bocca di tutti, può essere che nessuno avesse sollevato la cosa a Palazzo? La Corona ha sempre preso le distanze da personaggi controversi, per evitare scandali. In questo caso non avrebbe di certo voluto dimostrare vicinanza ai sauditi. Nel suo libro Valentine Low racconta di come la notizia fosse circolata a Kensington Palace, gli assistenti avevano però deciso di non dire niente per paura di una reazione esagerata di Harry e Meghan, tra urla e insulti.

Meghan ci ricasca

Dopo solo tre settimane, al rientro in Inghilterra, Meghan Markle aveva indossato di nuovo gli orecchini. Il 14 novembre 2018 era stata infatti fotografata alla festa di compleanno di Carlo, scintillante con i suoi diamanti. A quel punto pare che lo staff avesse deciso di farlo presente a Harry. L’avvocato della duchessa aveva allora fatto sapere che Meghan era all’oscuro del coinvolgimento del principe saudita nella morte del giornalista. Una dichiarazione difficile da sostenere dopo che i preziosi erano stati sfoggiati una seconda volta, a 20 giorni da quando la notizia di Khashoggi aveva fatto il giro del mondo. Meghan parla col look… questa volta sarebbe forse stato meglio stare zitti.

